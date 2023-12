NBA Christmas Day : cinq moments marquants, à la sauce TrashTalk

Ah, Noël. Le 25 décembre est un jour sacré pour les fans de basket, qui s’empressent de quitter la table à l’heure du fromage ou du dessert pour aller confortablement se poser sur le canapé et mater les matchs du NBA Christmas Day. Une forme de tradition qui est prise très au sérieux par tout le monde, à commencer par nous, équipe TrashTalk. C’est pourquoi, à quelques heures du début des matchs, nous vous proposons cinq moments marquants dans l’histoire de cette journée. Un bon moyen de préchauffer !

Larry Nance Jr. – Christmas Day 2015

Own goal – own basket? – by Larry Nance Jr pic.twitter.com/2FTGIWok6c

Un panier contre son camp. Le jour de Noël. Le banc des Clippers mort de rire. Et un souvenir juste trop sympathique. La balle qui rebondit sur l’arceau, la paluche du joueur un peu savonnée, et retour à l’envoyeur, c’est à dire le panier. Très fort.

Quincy Acy – Christmas Day 2014

Quincy Acy almost went full savage mode on John Wall right here pic.twitter.com/k03BPQkviD

Le Christmas Day, c’est l’esprit de Noël. Et l’esprit de Noël, on lui met des patates dans la gueule. C’est en tout cas comme ça que Quincy Acy, alors joueur des Knicks, a salué John Wall lors de la soirée festive. Pas sûr que ce soit la meilleure chose qu’il lui soit passé par l’esprit.

Bernard King – Christmas Day 1984

Une performance de génie, le record de points pour un match du Christmas Day. Bernard King qui maltraite les New Jersey Nets en direct du Madison Square Garden, devant un public complètement acquis à sa cause. Ce soir là, c’est lui qui a distribué les cadeaux.

Kyrie Irving – Christmas Day 2016

Les Cavaliers ont renversé les Warriors au terme de l’une des plus belles Finales NBA de l’histoire, six mois avant. Forcément, on attend donc la revanche avec impatience, et cela se passe le 25 décembre 2016. Kyrie Irving a fait danser Klay Thompson en toute fin de money time, avant de crucifier Golden State quasiment au buzzer. Un moment forcément inoubliable.

Patrick Ewing – Christmas Day 1986

Un gros put-back pour plier l’affaire face aux Bulls. Patrick Ewing a montré qu’il était le boss de l’Est à un certain Michael Jordan, qui disputait alors son premier match de Christmas Day en carrière. His Airness en a collé 30, mais les Knicks ont eu le dernier mot. Faut pas le fâcher comme ça, le Mike…

Bim, vous êtes désormais prêts !