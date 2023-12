Deux jours après une première bataille (victoire des Bucks 130-111), Knicks et Bucks se retrouvent dans un cadre plus huppé plus Santa, celui du Christmas Day. On ouvre les hostilités !

La salle la plus mythique du monde est elle un écrin idéal pour ouvrir un NBA Christmas Day ? Ding ding ding, la réponse est dans la question.

Deux équipes plutôt à l’aise au niveau de leurs bilans respectifs (22-7 pour les Bucks et 16-12 pour NY), quatre All-Stars et demi, déso Khris Middleton, et une salle qui ne demande qu’à exploser en Mondovision, voilà en gros le pitch de ce premier match de Noël. Une petite entrée en matière sympathique, et on vous file en avant première deux trois conseils pour vous chauffer vous aussi, pour le début d’une LONGUE soirée.

Évitez les jeux de type “un shoot marqué par Giannis = un shot

Privilégiez les aliments de type “antipasti”, gardez tout ce qui est chaud pour plus tard

Vivez ce premier match assis sur une chaise ou debout, la tentation du canapé viendra bien assez vite

En ce qui concerne le match ? Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard et à un degré moindre Khris Middleton, Brook Lopez ou Bobby Portis ont tous les moyens de faire de ce match un banger pour Milwaukee, alors que côté Knicks Jalen Brunson, Julius Randle et RJ Barrett voudront porter la Team Gauchers vers les sommets de la hype de Noël.

Tout ce beau monde évoluera devant les fans d’un Madison Square Garden qui pourrait être clairsemé en début de match (rencontre à 12h heure locale), mais un MSG qui pourrait très vite chauffer en cas de grosse perf de ses joueurs favoris. On pense à Jalen Brunson notamment, qui n’attend que ce genre d’occasion pour montrer au grand public qu’il a désormais les clés de la ville accrochées à sa ceinture.

New York Knicks – Milwaukee Bucks, quoiqu’il arrive un choc de l’Est, dans une ville et une salle parfaites pour un apéro de Noël. Vous serez dans le coin ? Parce que nous, vous savez où nous trouver.

À lire également pour se chauffer :