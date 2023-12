Grand habitué du Christmas Day, LeBron James a pris l’habitude de briller le jour de Noël. Et cela a commencé dès sa saison rookie. En 2003, face au Orlando Magic, le jeune King a sorti une perf’ XXL pour rivaliser avec l’un des meilleurs joueurs de l’époque, Tracy McGrady.

25 décembre 2003, TD Waterhouse Centre d’Orlando, Floride.

Quelques semaines après son arrivée hyper attendue en NBA, LeBron James débarque dans la maison de T-Mac pour jouer son premier Christmas Day en carrière. L’affiche entre Cleveland et Orlando – alors deux des pires équipes de l’Est – ne fait rêver personne mais l’affrontement entre le King et le meilleur marqueur de la NBA est aussi excitant qu’intrigant.

D’un côté, vous avez LeBron James, seulement 18 piges mais bien décidé à prouver qu’il a déjà tout d’un grand. De l’autre, vous avez Tracy McGrady, véritable machine offensive dans son prime et bien décidé à montrer au gamin qu’il n’est pas encore à son niveau. Bref c’est typiquement le genre de duel qui peut faire des étincelles.

Spoiler, des étincelles il y en aura. Et pas qu’un peu.

LeBron, pourtant pas réputé pour la fiabilité de son tir extérieur, enchaîne les paniers à distance en début de match. “Mec t’es sérieux là ?” lui balance un Tracy McGrady surpris, mais pas de quoi intimider James qui continue à faire son show. T-Mac répond de l’autre côté du terrain en montrant toute sa panoplie offensive. L’arrière du Magic lâche notamment deux gros tomars et un magnifique lay-up en mode Dr. J, au milieu de plusieurs shoots mi-distance.

Lancé, le match dans le match va continuer tout au long de la rencontre. LeBron, après un gros alley-oop à une main, se permet même un fadeaway impossible sur la tête de T-Mac, juste devant le banc du Magic. “Il n’a pas 18 ans, c’est impossible” dira McGrady après la rencontre, impressionné par le talent et la maturité de James. Mais devant son public et dans une salle à guichets fermés, la star du Magic ne peut pas laisser un jeunot de 18 ans faire sa loi. Alors il continue de porter son équipe, à travers le scoring bien sûr mais aussi ses qualités de playmaker.

Sous l’impulsion de McGrady, et alors que la réussite commence à fuir LeBron, le Magic prend les commandes du match dans le quatrième quart… avant d’enchaîner les briquasses au moment de conclure. Cela offre la possibilité aux Cavs de James de recoller jusqu’à arracher la prolongation dans la dernière minute. Allez hop, cinq minutes de rab, merci aux dieux du basket.

Durant l’overtime, LeBron James va passer à côté (0 point, 0/4 au tir), tandis que c’est… Juwan Howard qui va faire la différence en faveur du Magic avec huit points dans la période. Pas forcément la fin qu’imaginait le public d’Orlando, mais le duel entre LeBron et Tracy McGrady aura tenu toutes ses promesses, et même plus.

LeBron James : 34 points, 6 passes, 2 steals, 8 turnovers, 13/28 au tir (4/10 de loin)

34 points, 6 passes, 2 steals, 8 turnovers, 13/28 au tir (4/10 de loin) Tracy McGrady : 41 points, 8 rebonds, 11 passes, 3 steals, 15/29 au tir (5/9 de loin)

Source texte : basket-reference