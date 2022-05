Les Mavericks n’avaient pas le choix ce soir : ça passe ou on s’casse. Les Suns pouvaient de leur côté clôturer définitivement la série et filer en finale de Conférence. Malheureusement pour eux, Dallas a été intraitable du début jusqu’à la fin, et ça donne une belle petite raclée. On le tient notre premier match 7 !

Pour la feuille de stats de ce match, c’est par là que ça se passe !

Allez, on s’installe tout confort car ça va chauffer. L’American Airlines Center sait comment recevoir l’adversaire lorsque son équipe est dos au mur dans une série de Playoffs. La salle est thermostat 12 dès le coup d’envoi, ça régale. La deuxième chose qu’on constate, c’est que les joueurs des deux équipes sont aussi tout feu tout flamme. Luka Doncic sait qu’il est chez lui, et montre tout de suite qu’il est déterminé à forcer un ultime match en Arizona. Devin Booker est bien en jambes aussi, les deux paniers prennent très cher. Que les dieux du basket soient loués, ça sent le classique. Jae Crowder épaule bien son leader, et les Suns tiennent le coup. Pourquoi « tiennent le coup » ? Parce que l’adresse de Dallas est du genre insolente. Davis Bertans, Reggie Bullock, Dorian Finney-Smith, Jalen Brunson et Spencer Dinwiddie trouvent tous la ficelle à plusieurs reprises. Il pleut à Dallas, mais ça n’empêche pas la salle de définitivement prendre feu. Vous l’aurez capté, les éléments se déchaînent et les Suns ont du mal à… tenir le coup finalement. Chris Paul est très discret, n’arrivant pas à surmonter une forte pression qui avait déjà caractérisé ses deux premiers matchs dans le Texas. Le trou est fait au tableau d’affichage, sans que les hommes de Monty Williams ne puissent dire grand-chose. Luka Doncic est déjà à 18 points lorsqu’il faut rentrer au vestiaire, la magie opère partout. Bien sûr, dans la continuité de la dernière manche, les regards et mots échangés avec D-Book sont bien épicés. À la pause, Phoenix doit combler 15 points pour espérer gagner le match, la renaissance est obligatoire.

This stepback by Luka… TOUGH 😤#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on ESPN pic.twitter.com/3zuxkEZJBO — NBA (@NBA) May 13, 2022

Hélas, le ciel était bien trop couvert pour que les rayons du soleil puissent espérer atteindre le Nord du Texas. On vous avait parlé de Devin Booker et sa bonne entame, il ne s’agira que de l’entame. Après le premier quart, il faudra attendre… la fin du troisième pour voir le chef des Suns marquer à nouveau. Chris Paul est toujours aussi absent, compliqué d’espérer construire des choses sans le métronome bien réglé. De leur côté, les Mavericks ne freinent pas la cadence qui devient très vite infernale pour les visiteurs. Tirs du parking par-ci, drives par-là, tout est trop simple pour Dallas. Luka Doncic se permet même d’envoyer deux dunks consécutifs, visez la tronche de la défense des Suns. Le public surkiffe car la soirée du blondinet est très correcte, on parle de 33 points, onze rebonds, huit passes et quatre interceptions. Phoenix tentera bien une remontée à l’aube des dix dernières minutes, mais il est bien trop tard pour agir, il fallait se réveiller plus tôt. L’échec des Cactus est clairement collectif, car c’est tout le groupe qui s’est effondré juste avant la mi-temps, emporté par la vague bleue. Les Licornes ont assuré, elles méritent amplement de disputer un ultime match dimanche soir. Le score final est sans appel, 113-86, direction l’Arizona pour le dernier chapitre de cette confrontation. Ça s’annonce épique !

Luka Dunkcic! He’s up to 28 points for the @dallasmavs and we’re not even through the 3rd quarter 🔥#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on ESPN pic.twitter.com/ZTEPJOufNU — NBA (@NBA) May 13, 2022



Les Mavericks tiennent un nouveau match référence, tant ils ont dominé les Suns de la tête et des épaules. Luka Doncic a assuré, et tout l’effectif a suivi l’exemple du leader. Le coup est dur pour Devin Booker et sa clique, mais pas le temps de se torturer l’esprit, le prochain match sera capital… et pour nous, immanquable !