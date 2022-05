Les Mavericks devaient réagir à la maison pour chasser le spectre d’un coup de balai dans cette série. Et bien d’une, les gars de Jason Kidd ont assuré le boulot, et de deux, ils l’ont fait remarquablement bien. Une prestation aboutie menée par le tandem Jalen Brunson – Luka Doncic, qui marque les esprits.

Pour les statistiques de ce joli match, c’est par ici !

Deux manches à rien, le retour à Dallas doit être salvateur pour des Mavericks qui sont déjà au bord du gouffre. Si les premières minutes ont été à l’avantage des Suns, la machine du Texas enclenche vite son mode haut régime, et claque un 19-3 des familles pour mettre les choses au point. C’est Jalen Brunson qui sonne la charge après un début de match un chouilla timide. Les Soleils ne sont clairement pas dans le truc, et le meilleur symbole de cela est le début de soirée très étonnant d’un Chris Paul fêtant ses 37 ans aujourd’hui : six pertes de balles au bout d’à peine 15 minutes de jeu. Quand le métronome déconne, peu de chances que l’orchestre puisse réciter correctement la partition. Côté Mavericks, on prend avec plaisir tout ça, surtout dans un match pivot. Et en parlant de pivot, Phoenix est bien embêté par le jeu sans poste 5 proposé par Jason Kidd surtout lorsqu’ils doivent attaquer. La défense locale est très bien en place, notamment sur les changements systématiques qui préviennent quasiment tous les drives des hommes de Monty Williams. On n’a pas parlé de Luka Doncic, mais il fait du sale comme d’hab. Deandre Ayton a déjà dansé une fois à la pause, et Devin Booker ne peut strictement rien faire face à la puissance physique du blondinet balkanique. À mi-chemin, les Mavericks sont en tête.

Quel match, vraiment quel niveau de basket affiché par ces Mavericks ce soir. Très largement dominés par les Suns en Arizona, les derniers représentants du basket texan encore en lice pour le titre ont fait honneur à leur public en leur offrant une masterclass de match. On a vraiment eu l’impression d’assister à une sorte de fête à laquelle tous les Mavericks ont participé, de Luka à Frank Ntilikina, chargé de défendre sur les lignes extérieures. D’ailleurs, le Slovène boucle la partie à 26 points, 13 rebonds et 9 passes, sans avoir pu y aller à fond car gêné par les fautes. Et il ne s’est pas privé pour le signaler aux arbitres, qui lui ont bien rendu en le sanctionnant parfois sur des gestes très discutables. Pas le meilleur timing pour se mettre le corps arbitral à dos. Les Suns ont l’occasion de revenir dans le match à cause de cette prise en grippe – plutôt méritée – de Doncic par les officiels. Néanmoins, les coéquipiers de la star ont su faire les choses bien, et on doit parler de l’énorme Jalen Brunson. Inexistant dans le début de la série, le retour à la maison a fait du bien au bonhomme… beaucoup de bien même : 28 points, 4 rebonds et 5 passes. Défensivement très actif, il a surtout fait plus que suppléer un Doncic handicapé par les fautes. On salue aussi les matchs de Maxi Kleber, Reggie Bullock et Dorian Finney-Smith, c’est ça du lieutenant présent et efficace partout sur le terrain et ça paye. Victoire 103-94, Phoenix a pris un coup de froid, et tout est relancé dans cette série. Pour notre plus grand plaisir bien sûr.

Luka Doncic a pris sa 4eme faute et je… crois qu’il a insinué, en sortant, que les arbitres étaient achetés.pic.twitter.com/9ZQGU7AR7C — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2022

Bravo les Mavericks, la victoire est très propre et le message est passé aux Suns : ici, on est à Dallas et rien ne sera facile. Il faut confirmer maintenant ces très belles 48 minutes au prochain match sinon c’est en Arizona qu’il faudra aller défendre sa peau… et ça on se doute que personne ne le souhaite du côté des Licornes.