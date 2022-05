Le retour de Joel Embiid et de Kyle Lowry à Philadelphie, les Suns en déplacement dans le Texas… il s’en est passé des choses cette nuit ! Allez, on fait préchauffer la cafetière, on se sert un petit café et on parle tranquilou de ça tous ensemble.

On attendait avec énormément d’excitation le retour de Joel Embiid cette nuit, car la série pouvait basculer en fonction de la présence du Camerounais. Spoiler : il a mis la pagaille dans la défense du Heat, et les Sixers en ont profité pour chiper la victoire à la maison et relancer la série. De quoi donner des idées aux Mavericks, qui recevaient les impressionnants Suns à Dallas. Pas manqué, match référence de Luka Doncic et sa bande, malgré la mauvaise ambiance entre le blondinet et le corps arbitral. Chris Paul a oublié d’enlever ses moufles, et a été particulièrement à côté de la plaque ce soir. Bref, beaucoup de choses et ça fait d’autant plus de bien de se poser autour d’une tasse de caféine pour en discuter.

Boum, une nouvelle nuit de Playoffs derrière nous, et ce n’était pas la moins excitante. Vous connaissez la formule, ‘tit café à toute heure de la journée, et on vous laisse le replay sur YouTube pour que vous puissez rattraper ce moment bien sympa. Allez, bon samedi et à ce soir pour la suite !