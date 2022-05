Quel Game 7 ! Non pas qu’il ait été fort en suspense et en intensité, mais tellement en surprise et en émotion. Chacun est resté bouche bée devant ce récital. Les Mavericks font un grand bond vers la case finale de conférence, et laissent des Suns apathiques en bord de route (123-90).

Par où commencer ? Il y a tellement à dire. Allez, honneur aux vainqueurs. Les Mavericks ont livré le match parfait. Les facteurs X ? Une attaque tranchante portée par un Luka Doncic des grands soirs et… un Spencer Dinwiddie inattendu, mais si plaisant à voir jouer. Et puis cette défense de fer, incarnée par les guerriers Dorian Finney-Smith et Reggie Bullock, postés au mirador pour s’assurer que rien ne passe. De toute façon, cette nuit, il n’y avait pas besoin d’être un défenseur élite pour contrer une offensive des Suns. Il y aussi eu ce coaching toujours très intelligent de Jason Kidd, accompagné par de l’envie, de la présence, et une combativité palpable. Bref, tout ce qu’une équipe NBA doit montrer dans un Game 7. Une consigne que n’ont visiblement pas reçu les Suns. La meilleure équipe de la Ligue en saison régulière a abordé cette rencontre d’une horrible manière. Un truc entre la peur et la prétention. Comme si dans leurs têtes, le scénar’ était écrit d’avance. Eh bien non. Une finale de conférence, surtout après un septième match, ça se mérite. Les Suns ont tremblé, les Suns se sont effondrés. À la mi-temps, le trio Chris Paul – Devin Booker – Deandre Ayton est rentré aux vestiaires avec un vilain 1/15 au tir. Une honte à ce stade de la compétition (et à tous les autres aussi). Monty Williams a même pris la décision de sortir CP3 pour tenter le coup Landry Shamet. Les Cactus ont dû s’en remettre au 1/6 à 3-points de Jae Crowder, à l’adresse de Cam Johnson en sortie de banc et aux shoots timides de Mikal Bridges.

Chris Paul + Devin Booker : 0/11 au tir dont 0/4 à trois points. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2022

Côté Mavs, on se marre. Enfin, un Slovène se marre. Ce match est trop simple pour lui. Il répète les mêmes gestes et les défenseurs adverses ne parviennent jamais à le contrer. Long mais trop court, Ayton se fait toujours avoir par les fadeaway du grand meneur. Pour Cam Johnson, c’est à 3-points que l’enfant de Ljubljana lui pose problème. Il se fait laisser pour mort sur le parquet après un step-back du Slovène, fini en filoche. À la pause, Luka dispose déjà de 27 points, 9 rebonds et 3 passes, le tout à 9/12 au tir dont 4/7 de loin. Mais, 27 points ? Comme le total des Suns ? C’est ça. Petit bonus, Dallas bat le record de la plus grande avance à la mi-temps d’un Game 7 avec son matelas de… 30 points (57-27).

La deuxième mi-temps suit le même cours que la première… en pire : Dallas prend jusqu’à 50 points d’avance. Luka Magic poursuit sa symphonie, accompagné par les solistes Brunson et Dinwiddie. À eux trois, ils représentent 89 points, soit 72% de la production texane et 99,99% de celle arizonienne. Plus le temps avance, plus on comprend que rien ne peut arrêter le drame. Alors qu’ils ont livré la meilleure régulière de leur histoire, les Phoenix Suns vont s’incliner en demi-finale de conférence, dans un blowout à domicile. Quel cauchemar. Les fans huent, logique. Le garbage time est envoyé à six ou sept minutes de la fin. Dallas termine son match avec Sterling Brown, Boban Marjanovic, Trey Burke, Josh Green et Marquese Chriss sur le terrain, pour un Game 7 de demi-finale. Tout simplement surréaliste.

Sur les réseaux, ça ne perd pas de temps. Les vannes fusent pour démonter Chris Paul, Devin Booker et les Suns d’une manière générale. Même les compagnies aériennes jouent le jeu. Et le vrai problème est là. Les joueurs de Phoenix ont beaucoup parlé durant toute la série. Malheureusement pour eux, ils n’ont pas répondu par des actes. Chris Paul qui avait l’occasion unique de cimenter sa legacy sur ces Playoffs, s’est ridiculisé sur les matchs 3 à 7. Un nouveau choke pour le Point God pointguard. Devin Booker a quant à lui vu sa cote de pleurnicheur augmenter en flèche. Enfin, la twittosphère a bien rigolé lorsqu’elle s’est souvenue que Deandre Ayton demandait le max cet été. Bref, les Suns vont devoir se relever dès la saison prochaine. Une épreuve difficile, potentiellement plus que de remporter 64 victoires.

Putain même les compagnies aériennes envoient du trashtalking 💀💀💀💀 https://t.co/Nq6wHULxT4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2022

L’impossible est devenu réalité. Les Mavericks ont créé l’upset contre les Suns. C’est donc officiel, 100% des brackets sont désormais bons à jeter. Désormais, place aux finales de conférence avec les Mavs qui retrouvent les Warriors ce mercredi à 3h, tandis que les Suns retrouvent leur salon ainsi que l’avion en destination d’une île ensoleillée bien connue des vacanciers à l’aise financièrement.