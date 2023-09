Il existe des moments “bascule” dans une carrière de joueur et dans l’histoire d’une franchise. Ce tir de Damian Lillard lors de la campagne de Playoffs 2014 face aux Rockets en est définitivement un. Au moment de rédiger ces lignes Lillard quitte l’Oregon après 11 saisons de bons et loyaux services, laissant derrière lui un grand vide dans le Moda Center qu’il aura tant fait vibrer.

Conférence Ouest, 1er tour de Playoffs, campagne 2014, Match 6, Blazers – Rockets, 3-2 Portland. 0.9 seconde à jouer. Remise en jeu de… Nicolas Batum. Damian Lillard clap-clappe et s’élève. Le reste appartient à l’histoire.

Trois ans après son arrivée, Damian Lillard envoie Portland au deuxième tour des Playoffs. À l’époque, c’est la première fois depuis 14 ans que les Blazers remportent une série de Playoffs. Un moment légendaire gravé dans l’histoire de la franchise et dans la destinée de Damian Lillard. On se dit alors que ce shoot va définitivement débloquer la situation à Portland et que l’avenir s’annonce radieux avec un Dame âgé seulement de 24 ans à cette époque. La suite nous prouvera que tout ne s’annonçait finalement pas si rose que cela pour Lillard et les siens.

À 33 ans et après onze saisons au service de sa Majesté Oregon, Damian Lillard quitte Portland avec un puissant goût d’inachevé et le sentiment de n’avoir jamais eu les alliés pour s’immiscer dans une discussion pour le titre NBA. Un grand “What if ?”… ? Le débat est sur la table pour savoir si Lillard a manqué de leadership pour emmener ses coéquipiers vers un titre ou si le board des Blazers a gâché le potentiel immense de Dame Time.

Mais quoi qu’il arrive Damian, merci pour ce moment, entre autres.