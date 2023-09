C’était attendu, espéré par certains, craint par d’autres, et c’est désormais officiel : Damian Lillard n’est plus un joueur des Blazers. En onze saisons à Portland, le meneur pyromane a eu le temps de poser quelques masterclass. La dernière en date ? Tout simplement son record de points en carrière avec 71 unités dans une victoire face à Houston au mois de février dernier. On revient sur cette folle soirée où le Dame Time avait duré 48 minutes.

26 février 2023, 19h à Portland, 3h du matin à Paris, pareil à Mulhouse ou Gruissan-Plage. Alors que les Blazers s’apprêtent à disputer leur 60è match de la saison 2022-23, leur situation est plus que critique. Avec un bilan de 29 victoires pour 30 défaites, dont cinq L sur les sept derniers matchs, ils sont au-delà de la dixième place de la Conférence Ouest et voient le wagon de la postseason s’éloigner petit à petit. La victoire est impérative pour retrouver un bilan neutre et conserver des espoirs de disputer les Playoffs. Et ça, Damian Lillard l’a bien compris.

D’entrée de jeu, DL fait comprendre à ses adversaires qu’il n’est pas là pour rire en inscrivant 16 points rien que dans le premier quart-temps. 5/7 au tir dont 3/4 du parking en 9 minutes, on comprend vite que Dame est chaud. Et dès son retour sur le terrain après quelques minutes de repos, il montre que son séjour sur le banc ne l’a pas refroidi. Lay-up en pénétration, and-one, lancer-franc, 3-points, en pull-up et en step-back, il démontre l’étendue de sa panoplie dans ce premier acte. À deux minutes de la mi-temps, il prend totalement feu et inscrit 11 points de suite. À la pause, Portland possède une belle avance au tableau d’affichage (73-58) et Lillard a déjà planté 41 pions. Si vous avez un esprit mathématicien, vous avez compris qu’il en a marqué 25 dans le deuxième quart-temps, soit seulement 2 de moins que les Rockets !

Heureusement pour Houston, ce genre de coups de chaud ne durent souvent qu’un temps, et leur bourreau se calme au retour des vestiaires. Mais pour combien de temps ? Comme pour laisser une chance à ses adversaires de revenir, Dame ne tente que deux tirs – ratés – dans les six premières minutes de la second mi-temps. Puis ses mains deviennent trop brûlantes pour rester inactives, et il se remet à artiller. Lay-up, lancer-franc, 3-points,… la musique reprend et les lyrics sont les mêmes. L’artiste se permet même d’ajouter une punchline supplémentaire avec un poster dunk sur la tête du rookie Jabari Smith Jr.

“Ayy, sorry, not sorry” Dame D.O.L.L.A., 2019

Après n’avoir marqué “que” 9 points dans le troisième quart-temps, Dame ré-accélère dans le quatrième alors que Houston revient dangereusement au score. Pas question de laisser les jeunes Rockets gâcher sa performance historique (même si elle ne l’est pas encore à ce moment du match). À près de six minutes du terme, le patron reprend les choses en main et plante de nouveau 11 points en 2 minutes. Les Blazers reprennent un matelas d’avance, mais leur star prolonge le plaisir en envoyant une ultime banderille et un dernier floater avant de sortir sous l’ovation du public à 45 secondes du terme. Les Blazers s’imposent finalement 131-114 et retrouvent un bilan équilibré (30-30)

La feuille de stats de Dame à l’issue du match ? 71 points, 6 rebonds et 6 passes à 57% au tir dont 59% de loin avec 13 banderilles envoyées. Le tout en 39 minutes de jeu, et avec la victoire en prime. Cette performance est évidemment un record pour le joueur, pour sa franchise, mais aussi pour la NBA, qui aura donc vu deux hommes réaliser une performance à plus de 70 points au cours de la même saison pour la première fois de son histoire. En effet, quelques semaines avant Lillard, Donovan Mitchell avait lui aussi planté 71 pions dans une victoires des Cavs face aux Bulls. Comme un symbole d’une époque où le scoring ne cesse d’augmenter et les performances individuelles de dépasser les limites, pour le plus grand bonheur de nos yeux de fans.

En onze saisons toutes plus impressionnantes les unes que les autres, Damian Lillard a battu trop de records de franchise pour qu’on puisse les compter. Mais ce match à 71 points au milieu d’une saison catastrophique de son équipe restera comme l’un des symboles de son passage à Portland, où il n’aura jamais été assez bien entouré pour côtoyer les sommets de la NBA…