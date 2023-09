C’est officiel depuis hier soir 20h20 environ, Damian Lillard n’est plus un joueur des Blazers. Environ 20 000 points marqués et une onzaine de saisons passées à Portland, des souvenirs indélébiles malgré l’absence de ne serait-ce qu’une Finale NBA, et tout ça devrait, fort logiquement, amener la franchise d’Oregon à retirer le n°0 de Dame dans les années qui viennent. L’occasion de se faire un petit cours d’histoire locale ?

Pour toi, Melvyn, 14 ans, qui découvre le basket et c’est très bien : “retirer un maillot”, c’est décider que plus personne au sein de ta franchise ne portera ton numéro, et c’est faire le geste symbolique d’élever ce maillot sous le plafond de la salle, aux côtés des maillots d’autres légendes ayant également eu cet honneur.

Au-delà du “débat” de savoir si les Blazers doivent retirer le maillot de Damian Lillard, on vous jure qu’on l’a vu passer sur les rézo, petit coup d’oeil non pas dans le rétro mais carrément dans la machine à remonter le temps. Qui sont les joueurs des Blazers à avoir connu l’immense honneur du retrait de maillot ? Écarte bien tes mirettes et lis :

#1 – Larry Weinberg (1970-1988)

#6 – Bill Russell (pas de match avec les Blazers, mais le n°6 retiré par l’entièreté de la NBA après le décès de Billou)

#13 – Dave Twardzik (1976-1980)

#14 – Lionel Hollins (1975-1979)

#15 – Larry Steele (1971-1980)

#20 – Maurice Lucas (1976-1979 et 1987-88)

#22 – Clyde Drexler (1983-1995)

#30 – Bob Gross (1975-1982) et Terry Porter (1985-1995)

#32 – Bill Walton (1974-1978)

#36 – Lloyd Neal (1972-1979)

#45 – Geoff Petrie (1970-1977)

#77 – Jack Ramsay (coach, 1976-1985)

Première note ? Ça retire pas mal à Portland, prenez-en de la graine chers dirigeants des Wolves. Bastos gratuite mais bref, on remarque aussi que c’est en très grande partie le groupe champion NBA en 1977 qui a eu les honneurs du retrait de maillot, que si t’es champion cette année-là et que tu n’y as pas eu droit pose toi des questions car même Monique de la compta s’est fait retiré sa machine à écrire. On note aussi deux joueurs de la génération suivante et pas des moindres (Drexler et Porter), aucun membre des Jail Blazers encore heureux, et pas de trace de Mario Hezonja ni de Kevin Knox et encore moins de Sam Bowie ou Greg Oden.

Session vanne terminée, on attend désormais de voir… Brandon Roy au plafond, pour le symbole, et évidemment Damian Lillard, mais ça ce sera pour un peu plus tard, à côté du poto Larry Weinberg.