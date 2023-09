Suite à l’annonce du transfert de Damian Lillard, les souvenirs de ses nombreux exploits à Portland refont surface. Parmi eux, le parcours de Playoffs 2019 qui a mené les Blazers jusqu’en Finales de Conférence restera gravé dans les mémoires de tous les fans. Retour sur le meilleur résultat collectif de Dame dans l’Oregon.

On peut l’affirmer sans manquer de respect aux Blazers, les résultats collectifs de Damien Lillard durant sa grosse décennie passée à Portland n’ont pas été à la hauteur du talent du bonhomme. Pas assez bien entouré tout au long de sa carrière, le meneur n’a jamais réussi à passer le cap des Finales de Conférence avec sa franchise de cœur. Une seule FDC, il y a quatre ans, et le résultat fut sans appel. Mais avant de nous pencher sur cet échec aux portes des Finales NBA, remémorons-nous le joli parcours de Portland dans ces Playoffs 2019.

Troisièmes de la Conférence Ouest (53-29) à l’issue de la saison régulière, les Blazers affrontent au premier tour le Thunder, sixième (49-33). Malgré un meilleur classement, ils ne sont pas forcément favoris. Certains observateurs les voient même sortir dès le premier tour de ces Playoffs… mais il n’en sera rien. Après avoir fait le travail à domicile, ils remportent le match 4 sur le parquet du Thunder et prennent l’avantage 3-1. Bien aidé par son lieutenant C.J. McCollum, Lillard est en grande forme et sort une nouvelle fois de sa boîte lors du match 5.

Et comment.

Déjà auteur de 34 points en première mi-temps, Dame continue son travail dans le troisième quart avant que son compère du backcourt ne prenne le relais dans le quatrième. Portland revient à égalité à 3o secondes du terme. Et là, on bascule dans une autre dimension. Suite à un tir raté par Russell Westbrook, les Blazers récupèrent la gonfle qui revient évidemment dans les mains de leur meneur. Dame remonte le terrain, s’arrête au niveau du logo de son équipe et dribble pendant dix secondes avant de dégainer à plus de 10 mètres du panier. Lillard long-range three… and it’s good ! La bombe rentre au buzzer et offre la victoire (et la qualification) à Portland sur le score de 118 à 115. Le héros du jour fait signe au banc du Thunder qu’il est l’heure des vacances. Dame signe l’une de ses plus belles performances en carrière avec 50 points à 55,6% au tir dont 10/18 à 3 points. Il conclut la série sur des moyennes de 33 points, 4,4 rebonds et 6 passes.

On this day in 2019… Damian Lillard hit the SECOND series-winning buzzer beater of his career! #NBA75 pic.twitter.com/2tNxC280RA

— NBA History (@NBAHistory) April 23, 2022

Pour la première fois depuis trois ans, les Blazers s’avancent donc en demi-finales de conférence, où ils affrontent les Nuggets, auparavant vainqueurs des Spurs (4-3). Le duo Lillard – McCollum semble au sommet de son art, mais face à lui se dresse un tandem Jokic – Murray tout aussi sérieux. Dans ce duel de haut niveau, les deux équipes se rendent coup pour coup : Denver gagne un match, Portland remporte le suivant, et ce schéma se poursuit jusqu’au Game 7. Lillard alterne lui aussi entre le très bon et le moins bon, et dans le match 7 décisif c’est… vraiment mois bon. Le meneur passe à côté de son match, mais peut compter sur son lieutenant pour tenir la baraque. McCollum plante 37 points et permet à son équipe de remonter un déficit de 17 points pour finalement s’imposer 100 à 96. Les Blazers se qualifient ainsi pour leurs premières (et seules) Finales de Conférence de l’ère Damian Lillard.

Western Conference Finals bound for the first time in 19 years!

MOOD pic.twitter.com/e7JgQZ5t0b

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) May 12, 2019

Et c’est un encore plus gros morceau auquel ils doivent s’attaquer, puisqu’ils font face à l’une des plus grandes équipes de l’histoire, les Warriors de Steve Kerr, Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green, Klay Thompson & cie. Cette fois-ci, les Blazers ne partent clairement partent pas favoris face au double-champion en titre… et la logique va être respectée. Golden State remporte les matchs 1 et 2 : le premier facilement, et le deuxième après un gros comeback de 15 points. Portland peut nourrir des regrets, mais doit immédiatement réagir à domicile.

À la mi-temps du match 3, les Blazers mènent de 13 points… mais ils s’écroulent au retour des vestiaires, n’inscrivant que 33 points en deuxième mi-temps. Comme lors des deux premières rencontres, Damien Lillard, bien gêné par la défense agressive des Warriors, est trop discret pour faire gagner son équipe. Portland est mené 3-0, c’est un win or go home. Le Game 4 est le match le plus disputé de la série, les deux équipes se rendent coup pour coup. À moins d’une minute du terme, elles sont à égalité et Lillard a deux occasions de donner l’avantage aux Blazers… mais rate ses deux tirs. Le match part en prolongations, au bout de laquelle ce sont les Warriors qui s’imposent après un nouveau tir de la victoire manqué par Dame.

Golden State remporte la série 4-0, et Portland quitte les Finales de Conférence sans avoir remporté un seul match. Sans être mauvais, Damian Lillard n’a pas brillé dans cette série : 22,3 points de moyenne à 37,1% au tir, ce n’est pas ce qu’on attend de la part d’un joueur de son calibre. En face, son vis-à-vis Stephen Curry a été monstrueux avec une moyenne de 36,5 points à 46,9% au tir. Comme un symbole de la classe d’écart qu’il y a entre les deux équipes.

Stephen Curry in the 2019 Western Conference Finals vs Blazers

36.5 PPG (most ever in a 4-game series)

8.3 RPG

7.3 APG

47-43-94 splits

Best series of Steph's career? pic.twitter.com/kfoalqSdpd

— Antonin (@antonin_org) March 27, 2020

C’est ainsi que s’arrête le plus beau run de Playoffs de la carrière de Damian Lillard. Une belle performance gâchée par son manque de régularité et par un supporting cast trop faible pour espérer aller plus haut. Cet échec est malheureusement ce que l’on retiendra du passage de Dame en Finales de Conférence, qu’il ne retrouvera plus jamais avec Portland.