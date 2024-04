Exceptionnel lors de la première mi-temps du Game 1 entre les Bucks et les Pacers cette nuit, Damian Lillard a fait un retour remarqué en Playoffs. De quoi rappeler à tout le monde sa capacité à briller sur la grande scène après deux ans d’absence.

Le dernier grand souvenir qu’on avait de Damian Lillard en Playoffs, c’était son match incroyable à 55 points sur le parquet des Nuggets en juin 2021. Depuis, il s’est passé beaucoup de choses : deux saisons sans Playoffs à Portland, un transfert à Milwaukee, et une première campagne un poil compliquée chez les Bucks.

Tout cela nous amène au match d’hier soir, entre Milwaukee et Indiana. Le tout premier match de Playoffs de Lillard sous le maillot de Milwaukee. Une vraie masterclass – 35 points en une mi-temps – pour porter les Bucks vers la win sans Giannis.

Clairement, Damian Lillard voulait briller pour l’occasion. Cela fait deux saisons qu’il n’avait pas pu goûter à l’ambiance toujours très particulière des Playoffs, et ça se voyait qu’il avait la bave aux lèvres.

“Ne pas pouvoir participer aux Playoffs au cours des deux dernières années, c’était nul. J’étais en vacances très tôt. L’an dernier, je suis allé à Coachella [festival de musique dans la vallée de Coachella en Californie, organisé fin avril, ndlr.]. Je n’avais jamais pu y aller auparavant, car je jouais les Playoffs tous les ans. J’avais surtout hâte de pouvoir participer à une série de Playoffs dans une équipe armée pour jouer le titre.”

De Coachella à 35 points en une mi-temps d’un match de Playoffs, Damian Lillard a rappelé à tout le monde qu’il reste un killer. Les Bucks ont besoin d’un Dame qui cartonne en l’absence de Giannis Antetokounmpo, et le sniper a pris toutes ses responsabilités dans le Game 1 contre Indiana. C’est son meilleur match de la saison face aux Pacers, contre qui il a pas mal galéré en régulière, jusqu’à se faire chambrer par Tyrese Haliburton. Le patron sur le terrain hier, c’était lui et personne d’autre.

“C’est pour ça qu’ils m’ont fait venir ici !” – Lillard, pendant le match après l’une de ses nombreuses banderilles.

Source texte : conférence de presse d’après-match

"Last 2 years not being in the playoffs, it sucked…Last year, I went to Coachella. I ain't ever been able to go to Coachella."

– Damian Lillard 😂

(h/t @ohnohedidnt24)

pic.twitter.com/1dpOllVfIM

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 22, 2024