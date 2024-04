En pleine renégociation pour ses droits TV, la NBA compte intégrer une ou plusieurs plateformes de streaming dans son prochain deal. Amazon semble en pole position, et pourrait carrément obtenir les droits de diffusion pour des matchs de Finales NBA.

C’est Andrew Marchand de The Athletic qui nous fait un état des lieux des négociations entre la NBA et ses diffuseurs, dont le deal actuel doit se conclure en 2025.

Alors que la fenêtre de négociation avec ses partenaires actuels (ESPN/ABC et TNT Sports) est sur le point de se terminer sans nouveau deal, la Ligue va discuter plus intensément avec les dirigeants de plusieurs plateformes de streaming, qui devraient avoir une place importante – voire prépondérante – dans le prochain contrat entre NBA et diffuseurs.

NEWS: In TV rights negotiations, the NBA is seeking new decade-long contracts that will alter how it traditionally delivers games, with streaming becoming the principal distribution method, sources tell @AndrewMarchand.

Amazon and NBC could join the mix.https://t.co/BLpdcileOW

— The Athletic (@TheAthletic) April 22, 2024

Mais de quelles plateformes parle-t-on ? Amazon Prime Video, Peacock (NBC), Netflix, YouTube ou encore Apple TV, avec Amazon en pole position si l’on en croit The Athletic.

“Il est possible qu’une plateforme de streaming pure, comme Amazon, puisse obtenir des matchs importants, dont des matchs de finales de conférence et peut-être même de Finales NBA sur la durée du prochain deal à long terme.”

On parle d’un deal qui pourrait couvrir une période de dix ans (voire plus) pour un montant potentiel de 50 à 75 milliards de dollars. Amazon fait office de favori parmi les plateformes de streaming car celle-ci a déjà fait ses preuves en diffusant des matchs de NFL (ligue de football américain) le jeudi soir.

Évidemment consciente de la montée en puissance du streaming par rapport à la diffusion traditionnelle à la télévision, la NBA veut s’adapter au paysage médiatique actuel et faire preuve d’une proximité maximale avec ses téléspectateurs, notamment les jeunes qui passent beaucoup de temps sur Amazon, Netflix et Cie. Cela passe par une place beaucoup plus importante accordée à une ou différentes plateformes. Cela ne signifie pas que ces dernières auront des droits exclusifs, mais elles auront une bonne part du gâteau.

NEWS: In its TV rights negotiations, the NBA is seeking 10-year or longer deals with a focus on streaming, making the possibility of someone like Amazon having a conference final or even The Finals a possibility, The Athletic has learned.

More details in story.…

— Andrew Marchand (@AndrewMarchand) April 22, 2024

__________

Source texte : The Athletic

Pour aller plus loin :