Zaccharie Risacher se présente à la Draft 2024 !

Let’s go ! Zaccharie Risacher s’est officiellement présenté à la Draft 2024, selon Jonathan Givony et ESPN. Potentiel premier de la cuvée, le prodige de la JL Bourg a encore 2 mois pour parfaire son basket, avant de débarquer en NBA.

Il est attendu parmi les premiers nommés de la soirée qui aura lieu le 26 juin prochain au Barclays Center de Brooklyn. Peut-être le premier tout court, car Zaccharie Risacher a étonné les scouts et les médias durant sa remarquable saison à la JL Bourg. Un gros profil est d’ailleurs disponible ici, et a été rédigé en direct de Bourg-en-Bresse.

Pour le média ESPN, le prospect tricolore s’est livré sur de nombreux sujets, liés bien sûr à son arrivée prochaine aux États-Unis. Il explique tout ce que la JL Bourg lui a apporté, sans oublier de remercier. Un passage qui sera sans doute apprécié par les fans de la Jeu’.

Un poil moins en vue ces dernières semaines, le prospect reste en tête des mocks grâce à une saison de très haut standing. Sûr de ses qualités, il estime pouvoir apporter beaucoup à n’importe quelle équipe NBA.

“Je me sens très bien physiquement. Je fais toujours attention à ce que mon corps soit au top pour jouer des matchs à mon meilleur niveau. Je peux apporter beaucoup de choses à une équipe NBA. Premièrement, mon tir. Ensuite, ma défense. Enfin, ma capacité à exécuter, grâce à ma polyvalence. Je peux prendre des rebonds, porter la balle si besoin, finir au cercle et passer. Je peux faire tout ce qu’on me demande, et le faire bien.” – Zaccharie Risacher.