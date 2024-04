En voilà une mauvaise nouvelle pour les Sixers, déjà menés 1-0 au premier tour de ces Playoffs. Selon Chris Haynes de Bleacher Report, Tyrese Maxey est incertain pour le match de ce soir pour cause d’une maladie. Vraiment pas le meilleur moment pour choper une grippe.

Il a été complètement ingérable dans la défaite face aux Knicks samedi soir, mais à moins qu’il ne nous sorte la carte flu game (et il en est capable le filou), ça risque d’être compliqué pour Tyrese Maxey de rééditer sa performance du Game 1. Pour rappel, le meneur des Sixers avait envoyé 33 points, 4 passes et 2 contres à 14/26 aux tirs en presque 44 minutes de jeu. La mobilité supersonique de l’ancien de Kentucky avait posé de gros problèmes à la défense des Knicks qui n’arrivait pas à le suivre. Meilleur scoreur du match à cause de l’absence momentanée de Joel Embiid, cela va être très dur pour les Sixers de s’imposer ce soir si Tyrese est absent.

En effet, le gros problème des Sixers avec tout ça, c’est que Joel Embiid envoie pour l’instant des signes alarmants et n’est pas à fond. Le fait que Tyrese Maxey le soulage d’un peu de scoring n’est pas de trop pour Joel. Surtout, la vitesse de Tyrese rend service aux Sixers, en premier rideau sur le très dangereux Jalen Brunson. Pour ne rien arranger, le match de ce soir est capital pour Philly. Ne pas récupérer l’avantage du terrain pour être mené 2-0 dans cette série leur donne bien peu de chances d’atteindre le tour suivant. C’est un pépin de santé qui tombe donc à un très mauvais moment.

Jouera ? Jouera pas ? Pour l’instant, Tyrese Maxey est incertain pour faire face aux Knicks dans le Game 2 du premier tour de l’Est ce soir à 1h30. Une mauvaise nouvelle pour les 76ers qui risque d’arranger les affaires des Knicks. On espère fort que The Franchise ira mieux dans l’après-midi et pourra tenir sa place.

