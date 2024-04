Cet été devrait être l’heure du changement à Chicago … enfin. Le boss des opérations basket aux Bulls Arturas Karnisovas a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a affirmé que des mouvements seront nécessaires pour faire avancer le projet. Parfois, la continuité ne paie pas en NBA.

Voilà maintenant 18 mois qu’Arturas Karnisovas martèle à qui veut l’entendre que les Bulls sont “serious about winning” (veulent réellement gagner, ndlr.). Pour ça, il a mis tous les moyens en place puisque son dernier trade remonte à … août 2021 : un transfert au cours duquel Chicago avait envoyé Lauri Markannen à Cleveland contre Derrick Jones Jr…

Le Lituanien a depuis choisi de faire confiance à sa base, le trio Zach LaVine – DeMar DeRozan – Nikola Vucevic. Des leaders qui, depuis la blessure de Lonzo Ball en janvier 2022, n’ont jamais montré une complicité évidente sur le parquet. Après l’élimination face au Heat lors du Play-In, “AK” a tenu une conférence de presse et a dit ce que les fans rêvaient d’entendre depuis si longtemps, assumant pour la première fois ses responsabilités. Des propos rapportés par NBC Sports Chicago :

“Dans ce groupe, quelque chose ne fonctionne pas. Je dois trouver le moyen de constituer un groupe qui s’améliorera. Nous avons essayé pendant deux ans et cela n’a pas fonctionné. Tout est possible désormais. Je vais examiner l’ensemble du groupe. Il y a beaucoup de bonnes choses chez certains joueurs et beaucoup de jeunes ont fait un pas en avant cette saison et c’est positif. Mais dans l’ensemble, le groupe n’a pas fonctionné. Je vais donc devoir trouver des réponses pendant l’intersaison. Toutefois, j’assume pleinement mes responsabilités et je reconnais que des changements doivent être apportés, et je pense que le moment est venu de le faire.”

Mais attention ! Si ces déclarations étaient les seules choses qui étaient ressorties de cette conférence de presse, ce serait bien trop beau pour être vrai. Arturas Karnisovas y a également vanté les mérites de DeMar DeRozan et a assuré vouloir le prolonger cet été. Selon K.C. Johnson, il lui aurait même offert un contrat pouvant aller jusqu’à 80 millions de dollars sur deux ans (40 millions à l’année). Une action et des paroles complètement antinomiques. Rien de nouveau sous le soleil à Windy City.

Artūras Karnišovas said “both sides are interested in continuing” when it comes to an extension for DeMar DeRozan.

— K.C. Johnson (@KCJHoop) April 20, 2024

Pour être “serious about winning”, il faut – la plupart du temps – d’abord être “serious about losing”. Une perspective qui semble effrayer le Lituanien, alors qu’il faudra terminer parmi les dix pires équipes la saison prochaine sous peine de voir son pick de draft être transféré à San Antonio. Conserver l’ailier de 34 ans n’aiderait pas Chicago à prendre cette direction.

Alors désormais, il ne reste qu’à attendre l’été et voir quelles décisions seront prises par le management. Tout le monde semble d’accord pour dire que le choix de la continuité serait le pire. Les Bulls seront à un virage de leur histoire récente lors de la prochaine intersaison et le Front Office ne peut pas se permettre de continuer tout droit sous peine de risquer une sacrée sortie de route.

