Pas de Jimmy Butler pas de problème pour le Heat ! Avec un Tyler Herro inspiré et le jeune Jaime Jaquez en soutien, Miami s’offre Chicago sans forcer et se qualifie officiellement pour les Playoffs !

Pour la feuille de stats détaillée de ce Jimmy Butlerico, c’est ici

Les Bulls oublient le réveil, le Heat en profite

Jimmy Butler absent, on se demande un peu comment le Heat va répondre au challenge, surtout que Chicago n’a clairement rien à perdre sur ce match. Les Bulls ont peut-être imaginé Miami un poil trop affaibli et du coup ils en oublient de jouer au basket. Malgré un peu d’adresse pour attaquer la rencontre, Chicago passe à côté de son premier quart-temps. La défense ne fait aucun stop, les leaders sont aux abonnés absents. Offensivement, les taureaux se prennent pour Houston 2018 mais sans les skills à 3-points.

Miami en profite pour installer tranquillement son jeu, avec une balle qui tourne bien et tout le monde qui met la main à la pâte. Bam Adebayo défend comme un possédé, Jaime Jaquez Jr. est le digne homonyme de notre ancien sélectionneur chez les Bleus et Tyler Herro est au four et au moulin. Un 19-0 plus tard, Miami semble avoir une autoroute pour le premier tour des Playoffs.

La révolte de DeMar DeRozan

Si Chicago a mal débuté, c’est aussi la faute à des leaders beaucoup trop discrets. Coby White ne confirme pas son coup de chaud face aux Hawks, Vucevic ne pèse pas assez. Heureusement, DeMar DeRozan est là pour sauver les meubles. Monsieur mid range fait trembler de la ficelle, s’autorisant même à aller shooter à 3-points pour réduire un peu l’écart. Déjà 15 points à la pause pour le natif de Californie.

Défensivement, Chicago a aussi resserré les rangs et Miami montre moins de lucidité sur cette fin de mi-temps. Trop de pertes de balle et quelques mauvais choix pour la bande d’Erik Spoelstra. Les Bulls réussissent à remonter une partie de leur retard mais il reste encore du boulot. Seulement 10 points d’écart à la pause dans un match avec beaucoup de maladresse. (47-37)

Tyler Herro envoie les Bulls en vacances

On s’était dit avant la pause que Chicago pouvait s’en sortir en fermant derrière et avec un peu plus de soutien autour de DeMar. Pas de bol pour les Bulls, il semble qu’ils ne sachent pas faire plusieurs choses à la fois. Si Vooch’ et Coby White montrent un peu de mieux en attaque, DeRozan est lui bien discret au retour des vestiaires. Défensivement, le mieux montré en fin de première mi-temps a aussi disparu.

Miami reprend le large derrière un Tyler Herro de gala qui chauffe au scoring avec 12 points sur le seul troisième quart-temps et un quasi triple-double pour attaquer le money time (21/9/9). Au tableau d’affichage, Miami s’est envolé avec un 19-6 pour clore le troisième acte, poussant l’écart à plus de 20 unités. Miami a un pied et beaucoup d’orteils en Playoffs.

TYLER BEHIND THE BACK PASS TO A CALEB 3 👀 pic.twitter.com/ppM6eOrbUI

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 20, 2024

Le dernier quart-temps n’offre pas beaucoup d’intérêt, hormis voir un Jaime Jaquez Jr. conclure en beauté un gros match de sa part. Un rookie mais seulement de nom vu la maturité et le sang-froid du bonhomme. Sans trembler le Heat valide son billet pour les Playoffs et il faudra se farcir Boston au premier tour. C’est la 4ème fois en 5 ans que les deux équipes s’affrontent en postseason !