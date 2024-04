Play-in Tournament : la preview de Heat – Bulls

Le Play-In Tournament livre son dernier billet pour les Playoffs à l’Est. Le Heat et les Bulls sont prêts mais il n’y a qu’une place pour deux équipes. Qui défiera les Boston Celtics dans quelques jours ? On vous livre notre preview maison.

Comme on se retrouve ! Déjà opposés la saison passée, Bulls et Heat s’affrontent à nouveau lors du dernier match du Play-In Tournament. Encore pour être 8ème et affronter un leader de Conférence, encore un match à la vie à la mort sous peine de voir sa saison s’arrêter brusquement.

On aurait pu aussi appeler ce match un Butler-ico vu que Jimmy Buckets a pendant longtemps défendu les couleurs des taureaux avant de filer à Minnesota, Philadelphie et finalement Miami. Pas de bol pour le grand fan de café, c’est depuis la touche qu’il suivra ce match suite à sa blessure face aux Sixers lors du match de mercredi. Qui dit Jimmy Butler out, dit un Bam Adebayo qui doit monter au front pour sauver la patrie Miami.

Pas incroyable lors du duel face à Philly, Bam Bam nous doit une revanche et son équipe a besoin de son leadership pour passer l’obstacle Chicago. On s’attend aussi à voir Tyler Herro prendre ses responsabilités au scoring pour combler les points que ne peut pas offrir Jimmy Butler. Comme toujours, Erik Spoelstra va devoir bricoler pour atteindre son objectif mais le tacticien de Floride sait s’adapter et il l’a prouvé à plus d’une reprise.

En face, Chicago arrive avec sa casquette d’outsider et les Taureaux vont tenter de réaliser un upset face à une équipe du Heat que tout le monde (ou presque) donne vainqueur. Comme pour Miami, les Bulls pourraient aussi devoir composer avec un absent de marque puisqu’Alex Caruso est fortement incertain à cause de sa cheville… Un possible coup dur pour Billy Donovan, qui peut tout de même compter sur ses principaux cadres comme DeMar DeRozan, Coby White et Nikola Vucevic.

48 minutes pour décider de l’issue d’une saison d’un côté comme de l’autre. Une sortie de route avant les Playoffs ferait tache pour le Heat, qui était quand même le dernier finaliste NBA. De leur côté, les Bulls n’ont cessé de nous expliquer qu’ils pouvaient jouer les Playoffs malgré leur irrégularité chronique. Ils sont à une victoire de remporter leur pari.

Heat – Bulls, tout ce qu’il faut savoir

Dans la nuit de vendredi à samedi, 1h du matin

Kaseya Center, Miami

Le vainqueur : joue les Celtics au premier tour des Playoffs

Le perdant : file en vacances à Cancun

Confrontations directes cette saison (2-2)