Le chant du loup se fait de plus en plus fort à l’approche des Playoffs, même sans François Civil dans l’équation. Et bien que ce canidé soit un animal nocturne, il va devoir briller au soleil pour se tirer de son premier tour des Playoffs 2024. Les Minnesota Timberwolves contre les Phoenix Suns, les troisièmes contre les sixièmes de la Conférence Ouest, les hommes de Chris Finch contre ceux de Frank Vogel, ça commence dès samedi. Allez preview.

Confrontations en saison régulière :

15 novembre : Suns – Wolves, 133 – 115

5 avril : Suns – Wolves, 97 – 87

14 avril : Wolves – Suns, 106 – 125

Le dernier match de la saison régulière opposait les Minnesota Timberwolves et les Phoenix Suns. Une rencontre importante puisque les coéquipiers de Karl-Anthony Towns chassaient encore la première place de l’Ouest tandis que ceux de Kevin Durant avaient besoin d’une victoire pour espérer coiffer les New Orleans Pelicans au poteau et s’emparer de la dernière place directement qualificative pour les Playoffs. Une rencontre qui s’est passée comme dans un rêve pour la franchise de l’Arizona avec notamment un Bradley Beal en feu total et qui a porté les siens vers une victoire relativement aisée. Ainsi, les Suns ont atteint leur objectif, la sixième place, et se sont offert un duel en postseason face aux… Minnesota Timberwolves qui ont, eux, chutés le dernier soir à la troisième position.

Si, en saison régulière, la match-up a largement tourné à l’avantage de Phoenix, tout est remis à zéro en Playoffs. Surtout que deux des trois matchs entre les deux équipes se sont joués dans l’Arizona et que le seul à Minneapolis a eu lieu dans le contexte assez particulier de la dernière soirée de régulière. Samedi, date du premier match de la série, Chris Finch et ses hommes arriveront en ayant eu davantage de temps pour analyser leurs adversaires et trouver des réponses tactiques aux problèmes qu’il leurs ont causé tout au long de l’année.

Parmi les choses que l’on a envie de voir dans les deux prochaines semaines, l’opposition entre Anthony Edwards et Devin Booker, peut-être les deux meilleurs arrières de la planète, se classe très haut. Allez, celui qui remporte le duel face à son adversaire direct est titulaire aux Jeux Olympiques. Deal ?

Rudy Gobert, force ou faiblesse dans cette série ?

Les stats de Rudy Gobert contre les Phoenix Suns cette saison :

15 novembre : 4 points, 8 rebonds, 2 contres

4 avril : 4 points, 6 rebonds, 2 contres

14 avril : 21 points, 7 rebonds, 1 contre

Une statistique relevée sur X par @azmalanba est parlante : Cette saison en NBA, Rudy Gobert joue 34 minutes par match et a un +/- de +5,4. Contre les Suns, il n’est sur le parquet “que” 29 minutes et est à -22,7 de +/-.

Gobert cette saison en NBA ☞ 34 minutes avec +5.4 de +/-

Gobert cette saison face aux Suns ☞ 29 minutes avec -22.7 de +/-

Les échantillons sont trop petits, les stats sont pas forcément les plus pertinentes, mais Chris Finch a un sacré chantier tactique devant lui. https://t.co/X6TJIymbFU

La franchise de l’Arizona est une match-up particulière pour lui. Seul Jusuf Nurkic est garant de la peinture tandis que l’autre intérieur, Kevin Durant, est en charge d’écarter les défenses adverses. Rudy Gobert évolue aux-côtés de Karl-Anthony Towns, un autre seven footer pour qui la capacité à défendre loin du panier ne fait pas partie des plus grandes qualités. L’objectif est donc clair pour Phoenix, essayer de vider la raquette adverse et sortir Rudy comme KAT de leurs zones de confort.

Mais parfois, une stratégie a les défauts de ses qualités et le manquement des Suns à l’intérieur pourrait se payer de l’autre côté du parquet. D’un point de vue général, les Timberwolves sont bien plus grands que leurs adversaires et Rudy Gobert doit en profiter. Il peut planer au dessus des Soleils et l’a prouvé lors de la deuxième mi-temps du dernier match de la saison régulière. Il doit montrer que la taille c’est important, et que lui sait s’en servir. La mission principale de Chris Finch sera donc de trouver les ajustements stratégiques pour que son Français soit une force dans la série et un problème pour ses adversaires. Éviter qu’il ne devienne une cible et qu’il ne doive céder sa place lors de certaines fins de match, d’autant que Rudy Gobert a déjà eu cette étiquette par le passé en Playoffs. Jouer contre les Phoenix Suns est peut-être la pire des nouvelles pour changer cet arc narratif, mais s’il y parvient, il prouvera à toute la planète NBA qu’il a encore passé un cap et qu’il est bien l’un des meilleurs joueurs de la Grande Ligue, l’un des meilleurs pivots au monde.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Wolves – Suns, samedi 20 avril à 21h30

Game 2 : Wolves – Suns, dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 avril à 1h30

Game 3 : Suns – Wolves, dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 avril à 4h30

Game 4 : Suns – Wolves, dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 avril à 3h30

Game 5* : Wolves – Suns, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai

Game 6* : Suns – Wolves, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai

Game 7* : Wolves – Suns, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mai

LA PREVIEW EN VIDÉO