Ce soir, à 1h30, c’est match ! Et pas n’importe lequel. Les Wolves reçoivent les Suns pour une seconde rencontre qui, si elle tient toutes ses promesses, nous réserve un sacré show. C’est parti pour la preview !

Tout le Gwun Wex a assisté à trois masterclass samedi dernier, et on ne parle certainement pas des 9 pertes de balle de Paolo Banchero en ouverture de soirée. On parle du heat check de Kevin Durant, du GROS coup de chaud d’Anthony Edwards et de la masterclass défensive globale des Wolves. Sérieux, concentrés, avec un Rudy Gobert royal, un Karl-Anthony Towns impliqué et un Anthony Edwards… homérique, les Wolves ont complètement pris le contrôle du match dès le milieu du second quart, et n’ont plus regardé en arrière après ça.

Minnesota a dicté son rythme dans la raquette du début à la fin. Le meilleur rebondeur du match pour les Suns ? Kevin Durant, avec 7 rebonds. C’est trop peu. Vous le savez, celui qui contrôle le rebond contrôle le match (demandez aux Sixers), alors les Loups s’en sont donné à cœur joie. 16 prises pour Rudy Gobert, 9 pour Anthony Edwards. Le domaine de l’intérieur était canin samedi soir. Plus collectifs, plus adroits et même plus efficaces en transition, les Wolves n’ont pas laissé grand-chose à KD et aux autres. Durant a pourtant vendu chèrement sa peau en première partie de match, mais voilà, Ant-Man a été trop fort pour plier l’affaire. Quand même Rudy Gobert vous envoie du turn-around jumpshot avec la faute et fait 6/7 aux lancers, il n’y a de toute façon plus rien à espérer.

Alors, qu’est-ce qui a péché côté Phoenix ? Premier élément de réponse : l’adresse. 32,1% à 3-points, il faudra plus pour défaire ces Wolves à la raquette complètement blindée. Bien plus. Peu efficaces de loin, les Suns ont essayé de forcer le cadenas des Timberchiens à plusieurs reprises dans la rencontre, sans grand succès. Phoenix a fini par rater une bonne quinzaine de tirs dans la raquette sur ce match, portant leur réussite aux tirs à 44%. Pas idéal non plus.

Deuxième élément, il va à tout prix falloir trouver quelqu’un pour gérer l’élément Anthony Edwards. Oui, on ne l’attendait pas si fort, oui ça va être dur de le limiter à 22 points de moyenne par match sur la série, voire impossible, mais il faudra restreindre son impact plus que ça. 33 points à 14/24 aux tirs et 4/8 à 3-points, ce ne sera jamais viable de laisser Ant avec des pourcentages aussi élevés. 6 passes décisives en prime, considérez donc que les aides défensives n’ont pas été bien pertinentes.

Aller chercher la victoire est difficile dans ces conditions, surtout en envoyant autant Karl-Anthony Towns sur la ligne, lui qui semble aussi représenter un début de problème pour les Suns. 19 points pour KAT en ne marquant qu’une seule fois à 3-points, quelque chose a réellement foiré dans la cohésion défensive des Suns.

Phoenix va arriver plus préparé c’est certain, mais il faudra l’être assez pour combler la différence qui a fait que l’écart du match a été de 25 points et que les Suns ont été contraints d’envoyer Bol Bol et Isaiah Thomas dans l’arène pendant plusieurs minutes.

Après presque trois jours de repos complets, les Suns ont une deuxième opportunité de renverser la vapeur dans la série, dès ce soir à 1h30. Attention Phoenix, il va être très compliqué de revenir dans la série en retournant dans l’Arizona mené 2-0, dos au mur et n’ayant plus vraiment le droit à l’erreur. Réveil attendu ce soir.