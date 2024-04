Clippers – Mavericks, preview du Game 2 : retard à l’allumage interdit pour Dallas

Dimanche, dans leur défaite du Game 1 face aux Clippers, les Mavericks ont mis une mi-temps pour entrer dans leurs Playoffs. Quand ils se sont réveillés après la pause, c’était déjà trop tard. Luka Doncic et ses copains n’auront pas le droit de passer au travers de leur début de match cette nuit dans le Game 2 (4h).

Les Mavericks étaient sûrement l’équipe la plus chaude de la NBA au moment d’aborder les Playoffs 2024. Le choc thermique a été terrible dans le Game 1 à Los Angeles il y a deux jours.

Durant les 24 premières minutes du match, les Mavs ont shooté à… 22% de réussite (9/41 au tir), dont 11% à 3-points, pour seulement 30 points marqués. 30 points, c’est aussi deux de moins que le duo James Harden – Ivica Zubac, qui s’est régalé en première période. Résultat : les Mavs ont rejoint les vestiaires avec un déficit de 26 unités à remonter, contre une équipe de Los Angeles pourtant privée de Kawhi Leonard.

34-22 Clippers, fin du premier quart.

Difficile de demander meilleure entame pour Los Angeles.

Peut-être que Harden et Zubac c’est Magic et Kareem 3.0.

Le jeu d’échecs commence, à Dallas de répondre !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2024

Si Dallas ne fera sans doute plus jamais preuve d’autant de maladresse dans cette série, c’est aussi et surtout dans l’intensité que les Mavericks ont été dominés dimanche. Les Clippers avaient activé le mode Playoffs dès l’entre-deux, les Mavs ont pris une mi-temps entière pour trouver le bon bouton. Peut-être que tout ça est lié à l’absence de Kawhi Leonard.

Des gars qui step-up, les Clippers en ont eu pour combler l’absence de Kawhi, avec pas moins de cinq joueurs avec minimum 13 points marqués (Harden, Zubac, Paul George, Terance Mann, Russell Westbrook). Tout le contraire des Mavs, qui ont terminé avec seulement un joueur au-dessus de la barre des 10 unités en dehors de Luka Doncic (33 points) et Kyrie (31 points).

Ivica Zubac when he sees the Mavericks #MFFL pic.twitter.com/0Ie84KMgTk

— Jeffrey Cooperstein (@Jeff_Coop27) April 21, 2024

Mauvaise nouvelle pour Dallas, il n’y a pas plus de certitudes concernant la participation de Kawhi Leonard au Game 2, lui qui est une nouvelle fois listé comme “incertain”. Mais au moins, les Mavs vont pouvoir s’appuyer sur leur bonne seconde mi-temps (remportée 67-53) pour mieux entrer dans la deuxième manche.

“En deuxième mi-temps, on a réussi à les challenger. On a marqué plus de points qu’eux, on a fait des stops, on a vu certaines de leurs tendances. […] En première mi-temps, ils avaient des systèmes auxquels on n’était pas préparés. Mais ensuite on est montés d’un cran physiquement, on s’est montrés plus exigeants envers nous-mêmes et on a arrêté d’être effrayés par le moment.” – Kyrie