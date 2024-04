23 avril 2019. Nous sommes au Game 5 du premier tour des Playoffs entre le Oklahoma City Thunder et les Portland Trail Blazers. Menant 3-1 dans la série malgré les tentatives de trashtalking de Russell Westbrook et Paul George, Damian Lillard va leur répondre comme il sait le faire. Sur un tir de loin. De très loin. Au buzzer. Retour sur l’un des moments les plus épiques de ces dernières années en Playoffs.

Sixièmes de sa conférence, le Thunder va réaliser cette année-là des Playoffs décevants alors qu’il est attendu au tournant. Cette matchup avec les Blazers d’un Damian Lillard au sommet de son art est pour les joueurs d’OKC une occasion de s’affirmer comme de vrais candidats au titre. Jusuf Nurkic, le deuxième meilleur joueur de Portland cette saison-là est absent pour la série, il y a donc une opportunité à saisir. Mais tout ne se passe pas comme prévu : deux premiers matchs perdus, un faux pas à domicile, voilà le Thunder mené 3-1 dans cette série. Jamais vraiment convaincant dans son jeu, Oklahoma City aborde ce cinquième match avec une dernière chance. Le problème c’est qu’en face, il y a un sniper all-time.

Pourtant menés de 15 points avec sept minutes à jouer, les Blazers s’accrochent jusqu’au bout pour revenir à hauteur du Thunder. Fast-forward vers la dernière possession de la rencontre : Lillard vient d’égaliser, 115 partout. La balle est dans les mains de Dame, scruté de près par Paul George qui ne compte rien lui laisser. Damian Lillard est déjà à 47 points ce soir, avec 7 rebonds, 6 assists et 3 interceptions. Il a shooté à 16/32 au global et à 9/17 de loin. Et il est réputé joueur le plus clutch de la Ligue.

Bref, le décor est planté.

Alors qu’il remonte le terrain de façon un peu nonchalante, il s’arrête près du logo et reste sur place pendant que le chrono s’écoule. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 secondes, c’est seulement à ce moment-là que Dame commence à enclencher son mouvement. De nulle part, il lâche un side-step enchaîné d’un tir de très, très loin. Le contest de Paul George n’est pas si mal. On se dit alors que ce shoot n’a presque aucune chance de rentrer. La suite, elle est gravée dans nos mémoires pour l’éternité.

MESSIEURS DAMES, CECI EST LE PLUS GROS SHOOT QU’ON AIT VU DEPUIS… MAIS DEPUIS QUAND ???pic.twitter.com/Ufx3xrtMl7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2019

Devant un public debout et acquis à sa cause, l’impossible tir de Damian Lillard fait mouche au buzzer.

La salle explose. Ça fait 50 points. Ça fait surtout 118-115 pour Portland. Les Blazers iront au prochain tour des Playoffs. Pas le Thunder. Alors qu’il retourne dans son camp, bien qu’il n’ait plus à défendre (eh oui, y’a plus de temps au chrono), Damian Lillard fait coucou de la main aux joueurs du Thunder qui ont un peu trop ouvert la bouche durant toute la série. Très solennellement. Très froidement.

Note en trashtalking : légendaire/20pic.twitter.com/P0Uw2biYjv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2019



On ne verra plus jamais Paul George, ni Russell Westbrook sous le maillot d’OKC.

Le premier, désemparé, ne trouva rien d’autre à dire que le joueur dont il assurait le marquage a pris un “mauvais tir” et qu’il ne pouvait rien y faire. Il demandera quelques semaines plus tard un transfert chez les Clippers de Kawhi Leonard.

Le second, qui a trop parlé sans vraiment assumer dans cette série, rejoindra lui les Rockets de James Harden durant l’intersaison.

Le tir légendaire de Damian Lillard a tout simplement marqué la fin de l’ère Russell Westbrook au Thunder. Top 3, top 5 all-time, où rangez-vous ce tir parmi les plus clutch de l’histoire des Playoffs ? Il faudrait demander son opinion à Paul, il a probablement son avis sur la question.