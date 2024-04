Jimmy Butler absent, le Heat avait besoin d’une perf de haut niveau de la part de ses autres leaders pour battre les Bulls au Play-In Tournament. Tyler Herro a répondu présent avec un match de patron pour qualifier Miami en Playoffs.

Sans sa star en tenue, on savait que Miami allait devoir step up collectivement pour aller chercher les Playoffs mais la qualif’ devait passer automatiquement par une perf XXL de la part d’un cadre. Bam Adebayo qui domine dans la raquette par exemple ? Cela aurait pu mais le pivot a surtout pesé par son impact défensif, laissant un autre garçon prendre la lumière en attaque.

Qui ? Tyler Herro bien sûr. Co-meilleur scoreur du Heat cette saison avec Butler, l’arrière avait carte blanche en attaque pour faire oublier (un peu) son leader. Absent lors de la dernière campagne de Playoffs, Herro n’avait visiblement pas envie de manquer celle-ci.

Le guard a d’abord joué au monsieur touche à tout, laissant Jaime Jaquez Jr. (21 points) prendre les devants au scoring. En seconde mi-temps, c’est pourtant bien lui qui prend toute la lumière avec plusieurs actions d’éclat et une montée au scoring (12 points). De quoi laisser Chicago bien derrière et offrir à Erik Spoelstra la chance de faire tourner un peu son effectif dans une fin de match sans grand intérêt.

Tyler Herro finit avec 24 points, 10 rebonds et 9 passes, une ligne de stats qui a des airs de Jimmy Butler, le grand absent de la soirée. Miami se cherchait un shérif pour remplacer Jimmy Buckets et il s’est trouvé un héros.

TYLER BEHIND THE BACK PASS TO A CALEB 3 👀 pic.twitter.com/ppM6eOrbUI

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 20, 2024

Pull up then, Tyler! 👌 pic.twitter.com/SLvnsdR1FK

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 20, 2024

Il faudra en montrer au moins autant dès les prochains jours alors que se profile un gros duel face à Boston. Tyler Herro aura probablement un Derrick White ou un Jrue Holiday accroché au short H24. On ne s’attend pas à ce qu’il fasse oublier Jimmy Butler sur une série entière mais Miami n’a aucune chance s’il ne répond pas aux attentes chaque soir. Si le bonhomme veut montrer qu’il a les épaules d’un vrai patron, c’est le moment.