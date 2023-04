À l’approche de ce match de play-in contre le Heat, les Bulls partaient certes outsider, mais leurs chances de qualification étaient loin d’être nulles. Chicago aura tenu quasiment jusqu’au bout avant de s’écrouler dans les dernières minutes. La troupe de Billy Donovan est officiellement en vacances. Cancun, îles Canaries, Bali, toutes les destinations sont à envisager.

Pour un résumé plus complet de la rencontre, c’est par ICI !

Après le match difficile de Miami contre les Hawks, les Bulls avaient une vraie chance de réaliser l’upset. Cette chance, les joueurs de Windy City l’ont manquée, eux qui menaient 81 à 75 à huit minutes de la fin pour finalement manger un run de 27-10 dans la tronche. Ça fait mal. Pourtant, Patrick Williams a fait un gros travail sur Jimmy Butler en défense, et de manière globale, Chicago a justifié son classement au rang de 5e meilleure défense NBA cette saison. Bam Adebayo a été réduit à un aspirateur à rebonds, et termine la rencontre à 1/9 au tir. Tout comme Tyler Herro qui n’a rien apporté offensivement. Seuls Jimmy Butler et Max Strus ont réalisé un match de haut niveau pour sortir leur équipe du pétrin de l’élimination avec 31 points.

Une courte victoire qui suffit à Miami pour passer au tour suivant et envoyer les Bulls en vacances. Ces mêmes Bulls qui surfaient la vague de la hype à l’été 2021 avec l’ajout de Lonzo Ball et DeMar DeRozan au duo déjà en place Nikola Vucevic – Zach LaVine. La période d’euphorie est maintenant derrière eux. La “faute” à un Lonzo Ball toujours blessé, et à une alchimie entre les cadres qui ne fonctionne pas aussi bien qu’occurrent.

Les Bulls terminent ainsi 10e de la saison régulière avec 40 victoires pour 42 défaites. Leurs esprits sont déjà tournés vers cet été. En février dernier, à peu près tout l’effectif s’était retrouvé dans les rumeurs de transferts. Bien qu’elles se soient calmées, le beau temps va sans doute les réactiver. Ce projet a certainement besoin d’un peu de changement pour revenir sur le devant de la scène, notamment au poste 1. Sans Lonzo Ball qui semble déjà ne pas pouvoir jouer la saison prochaine, il faut recruter un réel meneur de formation. Caruso, Beverley, Dosunmu, sont bons, mais cela ne dépasse pas le cadre de la second unit. La Draft ? Les Bulls ont 8% de chances de tirer un choix du Top 4. S’ils n’y parviennent pas, leur choix – protégé 1-4 – ira à Orlando. C’est bête. On en aurait eu bien besoin à Chicago de ce p’tit jeune.

Aucune idée de l’été qui attend les fans des Bulls. Vucevic, Coby White, les contrats à renégocier, LaVine et DeRozan on fait quoi, pas trop de cap space, pas trop de picks sous la main, incertitudes sur Lonzo Ball… Ça va être fascinant à suivre. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2023

Pour le moment, les Bulls ont le temps de refaire le film du match avant de partir en vacances. Quelle destination ? Cancun semble être la plus prisée – notamment par les douze franchises déjà en vacances. Noirmoutier, l’indémodable, mérite plus de considération.