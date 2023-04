Officiel : les Bucks affronteront le Heat au premier tour des Playoffs !

Vainqueurs des Bulls cette nuit, les Floridiens du Heat ont gagné le “droit” d’aller affronter les Bucks au premier tour des Playoffs. L’escouade de Jimmy Butler a-t-elle la moindre chance de faire douter le champion NBA 2021 – aussi l’un des principaux contenders cette saison ?

Après un dernier match de play-in tournament à Miami, on connait désormais la franchise qui complète le tableau du premier tour des Playoffs à l’Est. Victoire 102 à 91 du Heat sur les Bulls au terme d’une rencontre qui a mis du temps à se pimenter. Les joueurs de South Beach retrouvent ainsi les Bucks au premier tour… pour la troisième fois en quatre ans. Cette série sera celle de « la belle » entre les deux franchises.

Pour revenir rapidement sur l’historique, Miami avait humilié Milwaukee dans la bulle, 4 à 1, avant que les Daims ne se vengent l’année suivante par un vilain sweep. Cette année, les Bucks sont largement favoris. Le meilleur bilan de la Ligue (58-24) est de leur côté, le candidat MVP aussi, et l’effectif est un assemblage de mutants expérimentés parés à toutes les situations. Sans oublier qu’ils auront l’avantage du terrain.

🚨 OFFICIEL : BUCKS – HEAT AU PREMIER TOUR DES PLAYOFFS ! pic.twitter.com/PCnV6914eL — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2023

Pour les Bucks, il y a deux manières de voir les choses. La première est d’avoir un peu les boules de se cogner une équipe aussi rugueuse et qui sait comment manœuvrer contre Giannis Antetokounmpo (Bam Adebayo placé à deux mètres du cercles, toussa toussa). La deuxième est de prendre ça comme un bon test/échauffement contre une équipe peu séduisante et très irrégulière sur les 84 matchs écoulés. Suivant la mentalité Bucks, le second cas semble être le plus probable.

En bref, Miami va devoir jouer focus pendant 48 minutes car le moindre saut de concentration ou d’investissement face aux hommes de Budenholzer se paie d’un run 21-3. Rendez-vous dès dimanche soir pour le premier match de cette série.