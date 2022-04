Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à tout juste quatre jours de la fin de la postseason !

Les résultats de la nuit

Pacers – Sixers : 122-131

Magic – Cavaliers : 120-115

Raptors – Hawks : 118-108

Heat – Hornets : 144-115

Nets – Rockets : 118-105

Thunder – Blazers : 98-94

Bulls – Bucks : 106-127

Wolves – Wizards : 114-132

Nuggets – Spurs : 97-116

Jazz – Grizzlies : 121-115

Kings – Pelicans : 109-123

Suns – Lakers : 121-110

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Heat, Nets, Raptors, Spurs, Jazz et Pels : Miami se rapproche de plus en plus du top spot avec son succès contre Charlotte, même si derrière ça met la pression. Les Nets – vainqueurs de Houston – ont eux grapillé deux places avec les défaites des Hornets et des Hawks, tandis que Toronto s’incruste dans le Top 5 avec sa win sur Atlanta et le nouveau revers de Chicago. Du côté de l’Ouest, Spurs et Pels se donnent d’ores et déjà rendez-vous au play-in tournament, alors qu’Utah s’est remis la tête à l’endroit pour reprendre la cinquième place à Denver.

Mauvaise opération du jour – Cavs, Bulls, Wolves, Nuggets et Lakers : pas besoin d’y aller par quatre chemins, les Lakers sont les gros losers de la night. Septième défaite de suite et le play-in tournament qui s’envole, ça pique très très fort. Les Cavaliers vont eux devoir passer par le play-in et possiblement une confrontation face aux Nets, un scénario absolument terrible pour une équipe qui a surpris son monde cette année et qui semblait destinée à retrouver directement les Playoffs. Les Bulls vont eux les retrouver mais ils ont perdu une place avec leur défaite contre Milwaukee et le succès de Toronto tandis qu’à l’Ouest, Denver et Minnesota ont chié dans la colle contre des adversaires censés être plus faibles.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Pistons – Mavericks

1h30 : Knicks – Nets

2h : Hawks – Wizards

– Wizards 2h : Bulls – Celtics

– 3h : Jazz – Thunder

– Thunder 4h : Clippers – Suns

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Cavs, Nets, Hawks ou Hornets

Celtics – Cavs ou Nets

Bucks – Bulls

Sixers – Raptors

Play-in tournament : Cavs – Nets et Hawks – Hornets

Suns – Wolves, Clippers, Pelicans ou Spurs

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Mavericks – Jazz

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Pelicans – Spurs