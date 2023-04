On ne sait pas si ce sera la série la plus équilibrée, mais en tout cas c’est celle qui nous a donné le plus de fil à retordre au moment de poser nos pronos. La moindre des choses donc ? C’est de nous donner les vôtres en commentaire, qu’on rigole un peu.

GIOVANNI

Peut-être la série la plus attendue de ce premier tour, merci Dillon Brooks. Les Grizzlies sont des sales gosses pétris de talent, les Lakers sont des sénateurs pétris de talent. Ja Morant est peut-être le joueur de demain, LeBron James est celui d’hier, aujourd’hui et après-demain. Anthony Davis et Jaren Jackson Jr. sont deux des meilleurs intérieurs défensifs de toute la Ligue mais sont en même temps tellement plus que ça. Dennis Schroder ? Non, lui rien. Trop de choses à dire dans cette série mais deux choses me viennent en tête et seront pour moi fatales aux Lakers : la fraicheur et le coaching. Le meilleur joueur des Angelinos a environ 57 ans et il est aussi le meilleur coach de son équipe alors bon courage face à une équipe savamment drivée depuis quelques saisons et emmenée par un groupe en pleine possession de ses moyens bien que privé de Brandon Clarke et Steven Adams. Les Lakers en Playoffs c’était bien, mais les Grizzlies ce sera un peu trop. Grizzlies 4, Lakers 2.

NICO

Préparez le popcorn, série explosive en approche. Possédant déjà un historique sympathique en matière d’embrouille, les Grizzlies et les Lakers devraient nous offrir une grosse confrontation entre highlights, trashtalking, et opposition de styles. D’un côté, on a une équipe de Memphis jeune, talentueuse, insolente et hyper ambitieuse, qui possède l’avantage du terrain (bilan de 35-6 à domicile cette saison). De l’autre, une équipe de Los Angeles transformée depuis la deadline et guidée par LeBron James et surtout Anthony Davis, qui tentera de profiter des absences de Steven Adams et Brandon Clarke pour dominer la raquette adverse malgré la présence de Jaren Jackson Jr.. Résultat : je vois une série en 7 matchs. Une série qui se jouera sur des détails, mais avec au final des Grizzlies qui arrachent la qualif devant leur public grâce à un buzzer de Xavier Tillman (pas sûr ça par contre). Grizzlies 4, Lakers 3.

ARTHUR

Sur cette seconde partie de saison, Los Angeles est revenu des enfers. Aujourd’hui, il fait moche de miser ses kopecks sur une déconvenue de LeBron. Anthony Davis, au bon souvenir de son historique dans les matchs à enjeu, va saccager ce brave Jaren Jackson. Dillon Brooks sera envoyé sur LeBron, pour gratter son buzz et lui lécher le nombril. Ou un truc du genre. Préparez-vous simplement à ce qu’une ou deux séquences entrent dans l’histoire des réseaux sociaux. Memphis était très fort en début de saison. Il y a eu, depuis, quelques zones de ralentissement. Lakers gagnants. L’escouade de Taylor Jenkins va se manger le torse marbré de LeBron au premier tour. Grizzlies 3, Lakers 4.

NICO V.

Les Lakers sont en transe. Depuis la trade deadline, ils affichent un niveau de jeu que l’on ne leur connaissait presque plus. Mieux : Anthony Davis est de nouveau le monstre de talent qu’il a été par le passé. Cette joyeuse troupe s’en va affronter Memphis, une équipe jeune et talentueuse, mais que je n’aime pas. Dillon Brooks se prend pour Michael Jordan, mais va tellement prendre la soupe contre LeBron que ça va le surnommer Michel Jourdain, comme mon kiné. Jaren Jackson Jr est certes un pur joueur, mais j’ai sérieusement peur des dommages psychologiques que Toto Davis va lui infliger. Ja Morant ? Il va peut-être prendre un ou deux matchs à son compte, mais pas plus. Voilà, maintenant que mon avis est posé, il faut y inclure l’inconnue nommée “Lakers”. Ça peut tout casser comme tout rater. Mais j’aime pô Memphis, alors chez moi ça passe. Grizzlies 2, Lakers 4.

ALEX

Si vous voulez une série épicée qui risque d’envoyer du lourd, vous êtes au bon endroit. Entre Dillon Brooks qui annonce déjà la couleur face à LeBron James, le souvenir de l’embrouille avec Shannon Sharpe et le talent présent sur le terrain, cette série Grizzlies – Lakers est tout simplement énorme sur le papier. Memphis a confirmé sa force cette année, même quand Ja Morant était sur la touche. C’est solide, c’est profond, c’est bien coaché, sans oublier l’avantage du terrain. Malgré tout, j’ai le sentiment que les Lakers peuvent vraiment le faire. Peut-être à cause des absences dans le secteur intérieur côté Memphis. Que se passera-t-il si Jaren Jackson Jr. se retrouve rapidement dehors pour quelques fautes de trop ? Ou alors ce sentiment que L.A. est loin d’avoir montré son full potentiel. Je vois une série hyper disputée avec un finish à Memphis en faveur.. des Lakers. Grizzlies 3, Lakers 4.

CLEMENT

Une série qui sent l’huile moteur et le bitume mouillé, c’est tout ce qu’on peut vous dire. Les Grizzlies arrivent avec un statut à assumer et une langue bien pendue, tandis que les Lakers reviennent après une année de disette, forts d’une incroyable remontada et d’un momentum qui leur sourit depuis pas mal de temps. Le monstre à deux têtes composé de LeBron James et d’Anthony Davis semble être dans une forme olympique et les lieutenants Austin Reaves, Dennis Schröder et consorts sont tous au diapason. Tandis que Ja Morant se concentre enfin sur le basket, Jaren Jackson Jr. construit les murs et Dillon Brooks sort les enclumes. Certes, il n’y aura pas Steven Adams ni Brandon Clarke, mais Kenny Lofton Jr. aura de quoi se montrer et à Memphis, on a déjà prouvé qu’on pouvait pallier aux forfaits. Toutefois, LBJ ne l’entendra probablement pas de cette oreille en tant que nouveau meilleur scoreur de l’histoire de la ligue, et AD est en forme, suffisant pour que je voie un bel upset sur cette série. Lakers 4, Grizzlies 2.

AUGUSTE

Normalement, j’avais prévu une série entre les Grizzlies et les Wolves, mais les Lakers en ont décidé autrement. Au moins Dillon Brooks est content. D’un côté, Memphis est favori car ils réalisent une meilleure saison, ont un bel effectif, savent défendre sur tout le monde et ont la gnac. Mais d’un autre côté, les Lakers reviennent bien en force depuis la Deadline, Anthony Davis va se balader sans Adams et Clarke dans la raquette (sauf si Lofton Jr est vraiment un monstre) et surtout… on ne trashtalk pas LeBron sans conséquence. Malgré tout, je donne la victoire aux Ours, mais dans des matchs très difficiles avec Ja Morant qui marque les esprits. Grizzlies 4, Lakers 2.

EDGAR

Affiche de fou furieux. Inutile de regarder les classements ou les statistiques de la saison pour cette confrontation. Les Grizzlies seront face à deux bêtes féroces qui ont tout arraché sur leur passage pour être ici en Playoffs : Davis et Lebron. D’autant plus qu’ils ont eu la mauvaise idée d’être une équipe qui a beaucoup beaucoup beaucoup parlé cette saison, ce qui ne va évidemment pas plaire au King. Mais Memphis a les moyens de ses ambitions à mon avis, la qualité défensive est un paramètre déterminant dans cette série. Reste à savoir si ces facultés défensives seront suffisantes pour mettre fin au momentum des Angelinos… Personnellement je vois un upset. Les Lakers vont passer en sept. Lakers 4, Grizzlies 3.