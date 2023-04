Phoenix vs Los Angeles, Suns vs Clippers, Kevin Durant vs Kawhi Leonard, KD vs Russell Westbrook, Chris Paul vs son ancienne équipe… les storylines sont nombreuses dans cette série opposant deux équipes avec de vraies ambitions de titre, respectivement quatrième et cinquième de l’Ouest. Qui restera sur le carreau ? Allez, preview.

Confrontations en saison régulière :

Clippers – Suns : 95-112

L’une de ces deux équipes, les Suns ou les Clippers, sortira dès le premier tour des Playoffs. Une phrase lourde de sens quand on connaît la volonté de ces franchises de soulever pour la première fois de leur histoire le Larry O’Brien Trophy en juin prochain. Dans un monde parallèle, les Clips auraient sans doute préféré terminer sixièmes de la Conférence Ouest afin d’affronter les Kings au premier tour, et ainsi éviter cette équipe des Suns qui est toujours invaincue avec le quatuor Kevin Durant – Devin Booker – Chris Paul – Deandre Ayton (8 victoires en 8 matchs). Mais la bande de Kawhi Leonard ne pouvait pas prendre le risque de basculer dans le play-in tournament, alors elle a fait le boulot – non sans mal – face à l’équipe C de… Phoenix lors de la dernière journée de saison régulière dimanche dernier. Résultat, Los Angeles retrouve les Suns en Playoffs deux ans après leur affrontement en Finales de Conférence Ouest.

L’absence de Paul George va-t-elle condamner les Clippers ?

Lors de la série de 2021, les Clippers étaient privés de Kawhi Leonard, blessé au genou. Cette fois-ci, c’est l’autre ailier All-Star Paul George qui est à l’infirmerie, tandis que Phoenix a juste ajouté l’un des meilleurs scoreurs de l’histoire, Kevin Durant, à son trio CP3 – Booker – Ayton. Autant dire que le timing de ces retrouvailles est assez désastreux pour Los Angeles.

Alors certes, malgré leur bilan parfait avec KD, les Suns n’ont pas toujours été des plus convaincants (avec notamment des petites victoires contre des adversaires bien plus faibles) et manquent encore un peu d’automatismes, d’autant plus que leur profondeur de banc peut poser question après les départs de Mikal Bridges et Cam Johnson dans le trade de Durant (Cam Payne et Bismack Biyombo ont en plus terminé la saison avec des bobos). Mais les Cactus font figure de favoris dans cette série, et même plus généralement à l’Ouest, avec leur grosse puissance offensive. L’absence de Paul George, considéré comme l’un des meilleurs two-way players de la NBA, risque de faire très mal face à la Mid-Range Mafia de Phoenix, et les Clippers auront besoin des contributions de tout le monde (en particulier sur les extérieurs et notamment en défense : Nico Batum, Norman Powell, Robert Covington, Terance Mann, Russell Westbrook, Eric Gordon, voire Marcus Morris actuellement touché au dos) derrière Kawhi pour espérer faire un gros coup.

La particularité de cette série entre Phoenix et Los Angeles, c’est qu’elle oppose deux équipes qui ne sont pas encore parfaitement rodées, pour cause de blessures et de mouvements à la deadline. Cela rend cette confrontation un poil plus intrigante que ce qu’on pourrait imaginer à la base, même si le talent offensif des Suns devrait leur permettre de sortir vivants de cette bataille. Parmi les quelques points tactico-techniques à surveiller, il y a évidemment la manière avec laquelle les Clippers défendront Kevin Durant et Devin Booker (sur qui défendra Kawhi ?), la capacité – ou non – des autres joueurs de Phoenix en marge du Big 4 à contribuer lorsqu’ils auront des shoots ouverts (et ils en auront), ou encore l’impact des lineups small-ball qu’alignera probablement le coach des Clips Tyronn Lue (coucou Deandre Ayton, on t’attend au tournant).

Le programme de la série

Game 1, à Phoenix dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 avril, 2h

Game 2, à Phoenix dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 avril, 4h

Game 3, à Los Angeles dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 avril, 4h30

Game 4, à Los Angeles le samedi 22 avril, 21h30

Game 5, à Phoenix le mardi 25 avril, horaire à déterminer*

Game 6, à Los Angeles le jeudi 27 avril , horaire à déterminer*

Game 7, à Phoenix le samedi 29 avril, horaire à déterminer*

*Si nécessaire