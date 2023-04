Série alléchante sur le papier mais au moment de trancher certaines choses ne bougent pas. A une exception près on reste sur un classique : les Clippers sont des losers et ils vont donc louzer.

GIOVANNI

La série parfaite si vous aimez les belles histoires, mais pas forcément si vous aimez le suspense. Ok Russell Westbrook retrouve Kevin Durant, ok Chris Paul retrouve les Clippers, mais il semblerait que l’un des deux gère mieux que l’autre sa fin de carrière. Ok Kevin Durant et Kawhi Leonard vont s’affronter dans l’une des matchs-ups les plus incroyables de ces dernières années, mais KD semble un chouïa mieux backé que Kawhi, notamment du fait de l’absence de Paul George qui, si elle est confirmée, pourrait faire très mal aux Clippers. Que l’on soit clair, les Suns sont de faux quatrièmes et cette série est tout sauf un cadeau pour les hommes de Tyronn Lue. Un constat qui se vérifiera sans doute avec le bilan final de cette série, tu peux fav comme on disait en 2015. Suns 4, Clippers 1.

NICO

Pas facile de choisir entre mes deux fav – KD et Kawhi – mais il faut bien se mouiller. Et à ce petit jeu-là, ça me paraît difficile de miser sur les Clippers sachant que Paul George ratera au minimum le début de la série et probablement l’intégralité de cette dernière. Si j’attends des Clippers qu’ils soient compétitifs sous l’impulsion de Playoffs Kawhi et des contributions de leurs nombreux role players, l’absence de PG des deux côtés du terrain sera rédhibitoire face à la puissance offensive de la Mid-Range Mafia de Phoenix. Kevin Durant, Devin Booker, Chris Paul, Deandre Ayton, ça fait quand même un sacré quatuor à gérer, et Los Angeles finira par craquer au Footprint Center de Phoenix lors d’un Game 7. Suns 4, Clippers 3.

ARTHUR

C’est bien simple. Si les Clippers battent Phoenix, je les vois aller au bout. Si les Suns battent Los Angeles, je les vois aller au bout. Une série décisionnaire de l’Ouest. Celle qui, à ses allures de finale de conférence, compte attacher le scénar’ qui va avec. Pas vraiment serein, je place mes billes sur un Phoenix désintégré en plein vol. Les genoux de Chris Paul couinent. Ceux de Kevin Durant sont menaçants. Kawhi Leonard s’est préservé sur les dernières saisons pour cet instant. Allez, comme en 2019 mon grand. Clippers 4, Suns 2.

NICO V.

En voilà, une série qui casse la baraque. Deux effectifs qui en ont sous le capot, qui n’ont pas montré leur meilleur basket cette saison. Deux équipes qui vont assurément faire perdurer la légende du “Playoffs Basketball” en se sublimant sur le terrain. Kawhi Leonard contre Kevin Durant, Chris Paul contre Russell Westbrook, Devin Booker contre Nicolas Batum, duels de petits génies du basket. Bon, j’aime Nico mais j’arrête d’abuser. Le principal facteur pour déterminer l’issue de cette confrontation ? La présence ou non de Paul George. Quand ? Comment ? Si Polo revient vite et fort, alors match il y aura. Dans le cas contraire, ces messieurs les Soleils pourraient finir le job très vite. Pour moi, l’absence – même momentanée – de PG va peser trop lourd dans la balance. Suns 4, Clippers 2.

ALEX

Voilà une série qui pourrait être une Finale de Conférence vu le talent sur le terrain. Pas de bol pour les Clippers, ils tombent sur l’ogre Phoenix dès le premier tour, sans même avoir la certitude que Paul George pourra être sur le terrain. Si PG peut faire son retour dès le début de la série ou presque, je pense que L.A. a les armes pour mettre en difficulté Phoenix. Dans le cas contraire, cela va vite ressembler à un Kawhi Leonard show pour tenter de calmer Devin Booker et Kevin Durant. J’oublie pas non plus Deandre Ayton, qui a tout ce qu’il faut pour faire un chantier dans la raquette des Clips. On verra si Russell Westbrook peut être ce précieux lieutenant en Playoffs ou si ses vieux démons vont le rattraper une fois de plus. Billet validé sans trop de stress pour les Suns. Suns 4, Clippers 2.

CLEMENT

Encore une série bien lourde à l’Ouest, comme si on n’était pas au courant. Russell Westbrook retrouve Kevin Durant, Chris Paul retrouve les Clippers, c’est beau mais au final, est-ce suffisant pour des Angelinos très amoindris par le probable forfait de Paul George. Possible que Kawhi doive se démener plus ou moins seul comme un beau diable, et il le fera très certainement. Mais les Suns sont trop complets pour être réellement inquiétés. KD et Booker servis par CP3 avec Ayton pour ramasser ce qu’il reste ? Mélangez un peu et vous obtenez un cocktail qui passe sans trop forcer en demi-finales de conférence. Ah, et au fait, Kevin Durant n’a toujours pas perdu sous le maillot des Suns, soyons fous et disons que ça arrivera quand même, mais pas plus de deux fois, faut pas déconner quand même. Suns 4, Clippers 2.

AUGUSTE

Grosse série entre deux équipes qui ont des joueurs qui se connaissent très bien. Kevin Durant retrouve Russell Westbrook notamment. Sans compter que Chris Paul retrouve la première franchise avec qui ses ambitions étaient hautes. Les Suns n’ont toujours pas perdu depuis que Kevin Durant est arrivé (8-0). Et je ne vois pas KD perdre maintenant. Il doit corriger l’échec des derniers Playoffs et montrer qu’il peut être un leader. Avec la blessure de Paul George, Kawhi Leonard va être bien seul pour gérer l’attaque comme la défense contre ce type d’adversaire. Mais au cœur, les Clippers vont prendre les deux premiers matchs chez eux. Mais c’est tout ensuite, Phoenix ferme la boutique. Suns 4, Clippers 2.

EDGAR

Série très alléchante elle aussi sur le papier. Mais pour moi, sur le terrain il n’y aura pas de débats. Les Suns trop complets et trop forts avec un KD stratosphérique n’auront aucun souci face à des Clippers amputés de l’un de leur meilleur élément : Paul George. Kawhi et Westbrook ne feront pas le poids dans cette confrontation face à la puissance collective construite par Monty Williams. Clippers, losers à jamais ça ne bouge pas, et je tente même le sweep sur cette série. Suns 4, Clippers 0.