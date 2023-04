La NBA ne serait pas ce qu’elle est sans toutes ces stats, sans tous ces trophées de fin de saison. En ce qui concerne celui de ROY ? De Rookie Of the Year ? De meilleur joueur de première année ? Disons qu’il est parfois (souvent) le préambule à une carrière en or. Chamberlain, Jabbar, Jordan, O’Neal etc, Ja Morant ou Luka Doncic pour les plus récents, bref peu de trompettes dans le lot vous l’avez compris. Cette année ? La promo est assez folle et un buffle américano-italien mène toujours la troupe.

(Stats arrêtées au 9 avril, normal c’est la fin de la saison)

#10 Jalen Duren

Fin de saison plutôt tranquille dans le marasme ambiant de la cité industrielle. Jalen Duren a terminé en détente une saison plutôt correcte. Des sorties étendues sur la fin, récompense d’une saison passée à accepter les défaites. L’avenir est plein de promesses pour le petit, qui a déjà montré de belles aptitudes techniques lorsqu’il faut mettre le ballon dans le panier. Défensivement, ça tient aussi la route. Son mois de mars ne lui permet pas de craquer une meilleure place dans ce top, mais Jalen Duren est assurément un motif de sourire pour la direction des Pistons.

Stats 2022-23 : 9,1 points, 8,9 rebonds et 1,1 passe, 0,9 contre et 0,7 interception à 64,8% au tir et 61,1% aux lancers-francs

#9 Jeremy Sochan

Encore un jeune qui a conclu son premier exercice avec propreté. 29 points le 15 mars face à des Grizzlies déjà en mode préparation aux Playoffs… et des soirées correctes sans faire sauter les yeux pour le reste. Globalement, Sochan n’a pas autant choqué dans son basket qu’avec ses essais capillaires, mais le résultat final est encourageant. Pour tous les fans des Spurs : soyez heureux, vous avez des fleurs bleus et roses posées sur un crâne bourré de talent. Et si il y avait Wemby en plus ? Ce serait fantastique.

Stats 2022-23 : 11 points, 5,3 rebonds et 2,5 passes de moyenne à 45,3% au tir dont 24,6% à 3-points et 69,8% aux lancers-francs.

#8 Shaedon Sharpe

Et voilà un petit bonhomme qui a bien profité de la fin de saison cataschtroumpfique des Blazers. Quand Damian est au repos, Shaedon danse. Des matchs à 70 minutes de moyenne, donc plutôt logique que les apports statistiques soient particulièrement gonflés sur les deux dernières semaines. Le talent est présent, reste à savoir s’il jouera aux côtés de Lillard la saison prochaine ou s’il sera catapulté co-leader de l’équipe avec Anfernee Simons. Ce qui pourrait être une belle opportunité pour lui, soyons honnêtes.

Stats 2022-23 : 9,9 points, 3 rebonds, 1,2 passe à 47,2% au tir dont 36% à 3-points dont 71,4% aux lancers-francs.

#7 Jabari Smith Jr

Un garçon qu’on aurait du retrouver bien plus haut dans ce classement. Malheureusement, Jabari est tombé chez les fous. Un talent clair, net et visible dans un système de jeu… Non en fait, sans système de jeu. Un peu de peine ici, à la lecture de ses déclarations qui traduisent une forme de mal être à Houston. Les statistiques sont correctes, mais auraient vraiment pu être meilleures. On ne souhaite qu’une chose à ce jeune : que le prochain coach connaisse un minimum le basket et bonifie son jeu.

Stats 2022-23 : 12,8 points, 7,2 rebonds, 1,3 passe à 40,8% au tir dont 30,7% à 3-points et 78,6% aux lancers-francs.

#6 Jaden Ivey

Oh tiens, un autre rookie des Pistons. Hâte de voir à quelle position sera Killian Hayes dans ce classement. Oups, trêve de plaisanteries. Constance, propreté : l’absence de Cade Cunningham pour la saison n’a pas fait du bien qu’à Killian Hayes, en témoigne la soirée à 32 points face au Bucks fin mars. Jaden Ivey a confirmé qu’il était un attaquant de haut standing, dans une équipe qui ne joue rien. Reste à voir si les apports seront les mêmes quand il faudra empiler les victoires et quand les défenses auront quelque chose à carrer de Detroit.

Stats 2022-23 : 16,3 points, 3,9 rebonds et 5,2 passes, à 41,6% au tir dont 34,3% à 3-points et 74,7% aux lancers-francs.

#5 Walker Kessler

Finaliste du trophée de Rookie de l’année, cinquième dans les bureaux caféinés de TrashTalk. L’intérieur du Jazz a réalisé une somptueuse saison, qui fait sans doute baver les fans des Wolves, surtout après que l’un de leur pivot se soit reconverti dans le MMA. Au rebond, en attaque, quand il faut mettre des tirs importants : les filles n’ont jamais été aussi séduites dans l’Utah que quand elles ont pu voir le regard bleu de Walker s’offrir le gros papo adverse. Les 31 points contre Sacramento le 26 mars en sont la preuve : adversité, c’est pas un souci. Et l’avenir du Jazz est brillant avec un tel joyau. Bravo monsieur.

Stats 2022-23 : 9,2 points, 8,4 rebonds, 2,3 contres à 72% au tir dont 33,3% à 3-points et 51,6% aux lancers-francs.

#4 Keegan Murray

Direction les Playoffs pour Keegan ! Avec les Kings, quelle belle histoire. D’abord en difficulté avec son dribble au début de saison, le petit rookie de Sacto a fait ses preuves et bien amélioré ce point un peu noir sur sa fiche d’évaluation. Les gommettes sont d’ailleurs quasiment toutes au vert sur ce dernier mois, avec des temps de jeu parfois plus courts : une bonne chose, car cela signifie que Mike Brown veut tirer le meilleur du garçon pour les Playoffs. Et ça, ça régale car c’est Stephen Curry et Jordan Poole au menu, spoiler : c’est assez copieux.

Stats 2022-23 : 12,2 points, 4,6 rebonds, 1,2 passe à 45,3% au tir dont 41,1% à 3-points et 76,5% aux lancers-francs.

#3 Jalen Williams

Quelle fin de saison. L’explosion. À la rédaction, les débats ont été intenses pour savoir si le jeune homme du Thunder devait être troisième ou dauphin de ce classement. Finalement, il s’empare de la dernière place du podium, car l’emphase est aussi mise sur la régularité. On ne parle que de Shai Gilgeous-Alexander et de sa saison fantastique : OKC n’en serait pas là sans son Williams, enfin sans l’un des Williams car ils sont deux. Avec Chet Holmgren de retour la saison prochaine et encore 147 picks de Draft en poche ? Non, c’est le bonheur à la garderie des Éclairs.

Stats 2022-23 : 14,1 points, 4,5 rebonds, 3,3 passes, 1,4 interception à 52,1% au tir dont 35,6% à 3-points et 81,2% aux lancers-francs.

#2 Bennedict Mathurin

Co-leader d’une équipe. Dès sa première saison en NBA. On a beaucoup parlé de Bennedict Mathurin comme un joueur qui avait déjà plusieurs années d’expérience en NBA, à raison. Un rookie qui en claque 16 de moyenne, c’est pas sensé être normal. Pourtant, ça l’est quand on cause de Mathurin. Et il n’est à l’heure actuel qu’en sortie de banc. Rien que de penser à sa future saison en tant que titulaire fait flipper. Les Pacers tiennent un bijou.

Stats 2022-23 : 16,7 points, 4,1 rebonds, 1,5 passe à 43,4% au tir dont 32,3% à 3-points et 82,8% au lancers-francs.

#1 Paolo Banchero

Dominant. Il n’y a pas d’autre terme. Le trophée est pour lui, un point c’est tout. Tout a été construit pour sa réussite au Magic, il n’a pas floppé. Mieux, il a outrepassé les attentes. Costaud, dynamique, adroit. Tout y est, le mélange est aussi savant qu’efficace, assurant un avenir radieux à Orlando. Première saison, déjà le statut assumé de leader que ce soit dans le jeu comme dans les chiffres. Et c’est bien le seul joueur de sa cuvée à déjà avoir ce genre de responsabilités. Les vacances au pays de Mickey vont être longues, mais vectrices d’une opportunité de progression. Avec l’envie de le voir revenir l’année prochaine le couteau entre les dents. L’un des futurs visages de la NBA se nomme Paolo, avec un trophée de Rookie de l’année.

