Son apparence est celle d’un joueur d’effectif lambda. Un brun d’1m96 qui pourrait faire les belles heures d’une équipe inscrite en Régionale 1. Mais derrière cette normalité trop prononcée peinent à se dissimuler les qualités du meilleur arbalétrier de Floride. On lui demanderait de viser la pomme sur notre crâne sans trembler.

À chaque match à grand enjeu, son facteur X.

On savait Max Strus très à l’aise avec son bras droit. Le non-drafté du Heat sort d’une campagne de régulière à 11,5 points de moyenne à 35% à 3-points. Il touchait même les 41% de réussite à longue distance sur l’exercice précédent. Il a franchi à onze reprises la barre des 20 points cette saison. Tous ces chiffres posés bout à bout évoquent un joueur majeur de la très complète rotation du Heat. Impossible de mentionner la 25e attaque de NBA (aouch) sans parler de lui en qualité de parfait point d’appui posé dans le corner, capable de décocher comme d’exploser les hanches de son adversaire sur un départ dont seuls ses mollets de petit nerveux ont le secret.

Cette nuit, les fans de Max Strus ont profité d’une démonstration totale de leur idole : 31 points à 7/12 du parking, 8/8 aux lancers et… +27 de plus/minus. Dans une victoire de “seulement” neuf points, le différentiel est excellent. Il aurait dû terminer à 34 points, mais un tir de loin lui a été retiré pour avoir marché sur la ligne de touche. Il n’aurait pas dû terminer à 34 points du coup. Bref, Max Strus manque d’un rien son record en carrière de 32 points établi le 17 décembre 2021 contre le Magic. Son niveau de jeu dans la série contre Milwaukee sera l’une des conditions sine qua non à l’entretien de l’espoir côté Miami. Sans lui, pas de festoche et une grosse carence collective en adresse longue distance (3/18 de ses coéquipiers ce soir). Reste à savoir ce dont Strus est capable lorsque ciblé par la défense. C’est certain, Mike Budenholzer ne le manquera pas.

« En ce qui concerne la défense et les rebonds, nous l’avons pris plus personnellement. Nous n’étions pas prêts contre les Hawks. Ils sont arrivés et nous ont mis à mal, mais nous étions préparés à cela ce soir. » – Max Strus, pour 5OTF