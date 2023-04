D’une défaite plutôt convenue chez les Lakers – par les absences et la suspension de Rudy Gobert, notamment – devait obligatoirement découler une qualification sans trembler face au Thunder. Mission réussie. Les Twin Towers ont foutu un bazar monstre. Les Wolves rentrent à la base.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

49 points à 17/27 au tir, 21 rebonds et 3 contres. Ceci n’est pas le cumul de deux grands qui n’ont pas eu à forcer le talent pour dominer le Thunder (ça l’est). À la simple lecture de la feuille de match entre Wolves et Thunder, l’on comprend vite l’intensité avec laquelle Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns ont pulvérisé la “raquette” de l’Oklahoma. On s’autorise les guillemets car Jaylin Williams en seul poste 5 n’est absolument pas une solution viable pour arrêter une association de All-Stars qui culminent à 2m16 et 2m13. Association certes décevante depuis sa formation, mais association de All-Stars quand même.

Grand bien fasse ce choix tactique à Rudy, le Français s’est remis le public du Target Center dans la poche. Alley-oop de Mike Conley bien récupéré ? Scènes de liesse en tribune. Dribble dans le dos avant de déposer un lay-up main gauche ? Baby-boom dans neuf mois à Minneapolis. C’est comme si rien ne s’était jamais passé, les mots de Kyle Anderson comme la sortie de route de Rudy Gobert. Alors bien sûr, cette victoire est peut-être la dernière bouteille d’eau avant la traversée du désert. Si les Wolves se font sortir en quatre ou cinq matchs par Denver, le repis aura été court, intense, mais assez insignifiant. Quid de Rudy Gobert cet été ? Échangé ou pas échangé ? Un gros point d’interrogation auquel il conviendra de répondre en temps voulu. Pour l’instant, notre seule certitude est que les Wolves sont capables de battre largement une équipe qui, par le talent de son roster, représentait un vrai danger. Grand ouf de soulagement.

Parce que le seul Français de la rencontre n’était pas le seul Français de la rencontre, mention spéciale aux 2 points à 1/4 au tir signés d’Ousmane Dieng. Probablement le 11e choix le moins hype de l’histoire de France. Et en même temps, qu’il est difficile de faire bonne figure à seulement 19 ans – 20 en mai – dans un match couperet. Preuve en est, les sous-performances de Shai Gilgeous Alexander et Josh Giddey. Là aussi le cumul fonctionne bien : 28 points à 7/32 au tir et 7 passes. Cela fait un peu mal que ce soit le cumul. Cela fait encore plus mal que ce soit le cumul des deux principales armes offensives du Thunder. Boarf, y’aura du mieux la saison prochaine. Leur courbe de progression est exponentielle. On tire le rideau et on se revoit en octobre (avec du nouveau monde ?).

Saison tout bonnement incroyable de Shai Gilgeous-Alexander. À lui de tracter la franchise le plus haut possible. Il a répondu à une question claire en tout cas cette saison. Est-ce que c’est une superstar autour de laquelle construire ? Yep. Définitivement. Sans question. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2023

Une purge et un blowout, très belle manière d’amorcer son week-end. Les Playoffs débutent ce soir. On mise sur – et on espère – des scénarios plus enivrants.