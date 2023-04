Officiel : les Wolves affronteront les Nuggets au premier tour des Playoffs !

Les Wolves n’ont fait qu’une bouchée du Thunder en fermeture de ce play-in tournament 2023. Une victoire qui leur permet de se qualifier en Playoffs pour la deuxième saison consécutive et d’aller affronter les Nuggets de Nikola Jokic au premier tour.

Pour la fin de ce play-in tournament, Minnesota a détruit OKC 120 à 95 grâce à ses Twin Towers, Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns, laissés affamés dans une raquette du Thunder sous emploi fictif. On connait maintenant le reste du tableau avec le dernier spot de Playoffs rempli. À l’instar du Heat à l’Est, les Wolves terminent 8e de l’Ouest et tenteront l’impossible contre les Nuggets du double MVP en titre, Nikola Jokic. Une série qui donne Denver large favori.

Cette confrontation en Playoffs est plutôt rare puisqu’elle ne s’est déroulée qu’une seule autre fois dans l’histoire. C’était lors des Playoffs 2004. À l’époque, Minnesota visait le titre avec Kevin Garnett à sa tête, mais là n’est pas la question. En 2023, la vraie question est de savoir comment les Loups vont-ils réussir à stopper la machine Jokic ? Certes, la taille est présente, mais le Joker parait trop dominant avec son style de jeu unique et très varié. Surtout que le problème “Playoffs Jamal Murray” pourrait lui aussi se poser. Bref, ça sent le gros casse-tête pour Chris Finch.

🚨 OFFICIEL : NUGGETS – WOLVES AU PREMIER TOUR DES PLAYOFFS ! pic.twitter.com/cz8tqCDpsb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2023

Comme l’an passé, les Wolves se qualifient en Playoffs grâce au play-in, sauf que cette fois pas de Patrick Beverley pour sauter sur la table ni faire la fête. Et comme en 2022 face aux Grizzlies, la Meute de loups semble capable de bousculer un peu l’autoroute Nuggets, mais pas de la faire s’effondrer totalement. Du moins, sur le papier.

Le calendrier de la série

16/04 : Game 1 à Denver, 4h30.

19/04 : Game 2 à Denver, 4h30.

21/04 : Game 3 à Minneapolis, 3h30.

23/04 : Game 4 à Minneapolis, 3h30.

25/04 : Game 5 à Denver, horaire à définir*

27/04 : Game 6 à Minneapolis, horaire à définir*

29/04 : Game 7 à Denver, horaire à définir*

*Si nécessaire

Rendez-vous ce dimanche pour le premier match à 4h30. Certes, c’est tard dans la nuit, mais revoir les Nuggets au complet en Playoffs, ça ne se manque pas. Le tandem Jokic/Murray contre les tours jumelles Towns/Gobert avec Edwards qui tourne autour. Here we go !