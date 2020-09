Officiel, les Lakers affronteront les Nuggets en Finales de Conférence : les Clippers ont dû annuler au dernier moment

Tout était prévu depuis des mois. Lakers d’un côté, Clippers de l’autre, les deux équipes de L.A. dominant la saison régulière en se donnant rendez-vous en Finales de Conférence pour une battle historique. Tout fonctionnait comme sur des roulettes, avant le pire choke de ces dernières années. Tant pis, les Pourpre et Or gagnent la ville sur tapis vert et devront se coltiner des Nuggets jamais KO pour étendre leur domination sur toute la Conférence Ouest.

Autant dire que Tonton Adam n’avait pas prévu les choses comme ça. A 3-1 en faveur des Clippers dans cette demi-finale de Conférence, la NBA commençait déjà à déboucher le champagne. Les Lakers les attendent tranquillement en FDC pour la série la plus attendue de l’année entre les deux voisins du Staples Center. LeBron James contre Kawhi Leonard, Anthony Davis dans un duel à distance avec Paul George et les retrouvailles des frères Momo, le script était absolument parfait pour vivre un duel angelino de rêve. Sauf que Denver a déjà prouvé dans ces Playoffs qu’il ne fallait jamais les enterrer et que les troupes de Mike Malone ont réitéré la performance contre Los Angeles la nuit dernière. Deux Game 7 d’affilée remportés et les Chokers renvoyés en Californie pour pleurnicher sur leur sort. On avait déjà eu de grosses surprises à l’Est, la féerie de Disney se poursuit avec un scénario incroyable permettant aux Nuggets de se hisser en Finales de Conférence pour la première fois depuis 2009. A l’époque, c’était déjà contre les Gens du Lac. Une série intense remportée par Kobe Bryant, Pau Gasol et leurs potes contre un Carmelo Anthony en grande forme sûrement passé à deux fins de match serrées de vivre ses premières Finales NBA. Aujourd’hui, le topo a changé mais le rapport de force reste le même. Avantage L.A., même s’il faudra se méfier des montagnards.

Sur le papier, les vainqueurs de la saison régulière à l’Ouest partent évidement favoris. Moins de fatigue accumulée avec quatre matchs de moins que les Nuggets, un avantage de 3-1 dans les confrontations directes cette saison et un King en mission pour aller chercher une quatrième bague de champion NBA. Mais si les Purple and Gold ont bien une chose à retenir de ces deux premiers tours, c’est qu’il ne faudra pas enlever le pied de l’accélérateur avant d’avoir validé quatre victoires dans cette série. En revenant deux fois de l’enfer, Denver n’a plus rien à perdre et va jouer totalement libéré. Dans le sillage d’un duo de stars extraordinaire, la défense a aussi fait son boulot et MPJ peut offrir des séquences incroyables pour un rookie. Autant d’éléments qui peuvent nous promettre une belle série avec peut-être encore des rebondissements. Au niveau des bancs, les Nuggets n’ont pas avoir honte et Mike Malone va vouloir montrer qu’il n’a pas râlé pour rien et que ses proches ne vont pas venir assister à un sweep dans la bulle. Alors on attache sa ceinture et on fait des réserves, car on sait que cela pourrait durer un peu.

On connaît le topo maintenant. Trois victoires des Lakers après quatre matchs et une remontada des Nuggets jusqu’à un Game 7 sous pression. On signe où pour que le scénario se répète encore ?

Le programme