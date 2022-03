La course aux Playoffs : les Wolves prennent leur revanche sur Dallas, ça bataille fort à l’Ouest

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à environ trois semaines de la postseason !

Les résultats de la nuit

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Philadelphia Sixers, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets & Minnesota Timberwolves : les Sixers s’imposent sans trembler contre les Clippers et s’alignent sur la deuxième place de Milwaukee avec un bilan de 46 victoires pour 27 défaites. Victorieux des Warriors, les Hawks repassent enfin en positif (37-37) et continuent de mettre la pression sur Charlotte (38-36) et Brooklyn (38-35). En cette période, toutes les équipes cherchent à gagner des places, mais il faut d’abord veiller à ne pas en perdre ! Sauf que les Hornets ont eux aussi gagné. Une victoire de prestige contre le Jazz, et SURTOUT un match contre les Nets dimanche prochain. Enfin, les Wolves font la bonne opération de la soirée en évinçant Dallas, un concurrent à la qualification directe en Playoffs.

Mauvaise opération du jour – Dallas Mavericks, Utah Jazz et Golden State Warriors : les Mavericks (45-29) et le Jazz (45-29) lâchent du lest au pire des moments : les deux ont perdu donc les deux auraient bien fait de gagner, comprendra qui pourra. Les Warriors sont quant à eux dans une impasse. Une quatrième défaite en cinq rencontres, mais surtout l’absence de Stephen Curry qui pèse de plus en plus. Sans le meneur, les Dubs peinent à s’afficher en gros morceau de la Conférence Ouest. Mais bon, Dallas et Utah ayant perdu, ce revers est presque un coup dans le vent.

Les affiches de la nuit prochaine

22h : Pelicans – Spurs

– 0h : Magic – Kings

0h30 : Raptors – Pacers

– Pacers 1h : Cavaliers – Bulls

– 1h : Heat – Nets

– 1h : Grizzlies – Bucks

– 3h : Nuggets – Thunder

– Thunder 4h : Blazers – Rockets

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hornets ou Hawks

Sixers – Raptors ou Nets

Bucks – Cavs

Celtics – Bulls

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Pelicans ou Lakers

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Pelicans – Lakers