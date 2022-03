Tanking et course à la Draft 2022 : les Rockets ont gagné un match de basket, il va falloir bosser à l’entraînement

On y est ! A environ trois semaines de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et cette nuit les Rockets ont gagné un match de basket-ball. Ça fait tache.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Blazers & Pistons : *tulututulutututu* Oooooh, on file à Detroit où les Pistons viennent de perdre un match et de revenir à égalité avec le Magic (20 victoires pour 54 défaites). Eh oui Elie, c’est assez incroyable ce qu’il vient de se passer, tout le banc des Pistons s’est levé comme un seul homme. C’est un peu la consécration d’une saison, le travail d’un groupe qui touche au but. Et la prochaine étape, c’est le first pick. Les Rockets sont à portée de main (19 victoires pour 55 défaites). D’accord, et du coup, les Blazers, ça donne quoi ? Écoutez Elie, Portland est plus loin mais réalise une belle opération en s’inclinant sur la pelouse « houstonienne ». La franchise de l’Oregon peut clairement viser le Top 5 de la loterie.

Mauvaise opération du jour – Rockets, Knicks & Wizards : les Knicks sont des compétiteurs, d’accord, mais que font les Rockets ? « C’est tout le premier étage qu’est en péril » dirait Laurent Sciarra. Attention à ne pas saborder les efforts de plusieurs mois au dernier moment, par souci d’honneur. Et cela vaut aussi pour les Wizards qui s’éloignent du Top 8 ! Quand ton poste 4 remplaçant s’appelle Anthony Gill, c’est qu’un bon rookie n’est pas de refus.

Le programme de la nuit prochaine

22h : Pelicans – Spurs

0h : Magic – Kings

– 0h30 : Raptors – Pacers

1h : Cavaliers – Bulls

1h : Heat – Nets

1h : Grizzlies – Bucks

3h : Nuggets – Thunder

4h : Blazers – Rockets

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

