Le Thunder était l’outsider de ce play-in à l’Ouest. Déjà donné perdant contre les Pelicans, OKC a déjoué les pronostics pour se retrouver contre les Wolves. Cette fois, la marche était trop haute et les petits gars de l’Oklahoma sont officiellement en vacances. On reste malgré tout impatient de revoir les marmules en octobre, car le potentiel est là.

Si une équipe semblait prenable dans ce play-in tournament à l’Ouest, c’étaient bien les Wolves. Un money time raté contre les Lakers, des joueurs blessés, une ambiance de groupe pas au beau fixe et un Rudy Gobert de retour, mais pas à 100% à cause d’une douleur au dos. Le Thunder pouvait croire à une possible aventure en Playoffs. Mais le retour à la réalité a été brutal. Les Wolves leur ont passé un blowout en bonne et due forme sans jamais laisser ne serait-ce qu’une microplace à l’espoir. Shai Gilgeous-Alexander s’est même pris un coup de coude à la The Rock dans l’œil par Rudy, qui cogne pas mal en cette fin de saison.

Shai Gilgeous-Alexander took an inadvertent elbow to the face from Rudy Gobert on this play and is heading back to the locker room. Hope he’s okay 🙏 pic.twitter.com/1xzZ2IM835 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 15, 2023

Sur ce match, le Thunder s’est fait marcher dessus par les Twins Towers que sont Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns. Avec une raquette pareille, il ne faut pas jouer les étonnés. C’est en effet l’axe prioritaire d’amélioration pour la saison prochaine à OKC. Déjà, le retour de Chet Holmgren va faire du bien. Un grand gaillard comme lui, ça promet de détonner dans le secteur intérieur des Éclairs. Entre la draft et le marché de l’été, il va falloir trouver des joueurs de grande taille pour protéger l’arceau dans des soirées comme celle-là. Et puis, mis à part ce manque à l’intérieur, le talent ne manque pas. SGA est un vrai leader qui a tourné à plus de 30 points de moyenne cette saison. Josh Giddey et Luguentz Dort sont de parfaits lieutenants. Sans oublier le jeune Jalen Williams, nommé parmi les trois finalistes dans la course au Rookie de l’année. Il ne manque plus que quelques pièces vétérans pour enseigner l’art de faire fructifier le temps aux jeunes.

Une bonne partie des progrès à OKC se joue / se jouera sur leur capacité à faire encore mieux « l’année d’après ». Ils ont été forts cette saison, sans trop d’attentes. Ils seront attendus désormais, et avoir la cible dans le dos n’est pas facile pour tous. À eux de montrer. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2023

Repos pour le Thunder. Les Playoffs c’est à la télé – comme d’hab depuis le départ de Chris Paul. On se revoit à la loterie pour causer choix de draft et possibilités de remplir la raquette.