Amazon Prime veut diffuser des matchs de Playoffs NBA dès 2025

Toujours en négociation avec ses diffuseurs pour la signature d’un nouveau contrat de droits TV, la NBA discute également avec les plateformes de streaming pour diversifier ses canaux de diffusion. Parmi elles : Amazon Prime, qui aimerait bien diffuser des matchs de Playoffs à l’avenir.

On en parlait déjà il y a un mois.

Amazon Prime fait partie des plateformes de streaming très intéressées pour acquérir une partie des droits NBA lorsque le deal actuel entre la Ligue et ses diffuseurs se termine. C’est prévu pour 2024, et Amazon aurait notamment des vues sur les Playoffs 2025 si l’on en croit le site Sports Business Journal.

“Est-ce que les Playoffs seront une partie importante de notre offre ? Oui, je pense qu’on peut le dire. La NBA est l’une des plus grandes ligues du monde et les gens s’y intéressent. On se demande toujours ce qui intéresse les membres de Prime ? Qu’est-ce qui est important pour eux ? Qu’est-ce qu’on peut leur apporter ? La NBA répond à tout ça.” – Jay Marine, directeur de la section sportive d’Amazon

Amazon Prime prend de plus en plus de place dans le paysage sportif américain, la plateforme diffusant notamment tous les matchs NFL du jeudi soir en exclusivité. Cette collaboration a notamment tapé dans l’œil du commissionnaire Adam Silver, qui semble de plus en plus intéressé pour faire affaire avec Amazon.

Amazon's sports chief: We want NBA playoff games.https://t.co/5s0oW71PAs

— John Ourand (@Ourand_SBJ) November 20, 2023

Est-ce que ça va se conclure pour autant ? Et si c’est le cas, la plateforme d’Amazon parviendra-t-elle à obtenir des matchs de Playoffs ou juste de saison régulière ? Réponse dans les mois à venir.

Source texte : Sports Business Journal