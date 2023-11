La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par Victor Wembanyama, direct, comme ça.

Candidat # 1 : Brian Dameris (commentateur des Mavs) DEZINGUE James Harden

Avec trois équipes dans le Texas, il y a de quoi faire au niveau des rivalités et des punchlines, et visiblement, Brian Dameris, commentateur des Mavs, a gardé une certaine rancœur envers James Harden depuis son passage chez les Rockets. A moins qu’il ne soit tout simplement pas un aficionado du Barbu. Mais récemment, Dameris a littéralement découpé au scalpel le nouveau joueur des Clippers, qui était alors en galère avec sa nouvelle équipe au moment de ces commentaires aussi aiguisés que l’épée de Godefroy de Montmirail à la belle époque.

La traduction est déjà intégré à la vidéo, mais même sans ça, on comprend vite que Brian Dameris n’est pas là pour enfiler des perles. Deux minutes de pure violence dans lesquelles sont passés en revue tous les échecs du “Système” autoproclamé. Que ce soit à Houston, Brooklyn ou encore Philly, le commentateur n’oublie rien ni personne, et certainement pas Chris Paul ni Russell Westbrook, et encore moins Daryl Morey, dont la relation avec James Harden a récemment été décrite comme fracturée. Il laisse tout de même le bénéfice du doute pour son passage aux Clippers, mais selon Dameris, Harden est plutôt le “problème”. Comment expliquer que quelqu’un doit avoir les oreilles qui sifflent près de son Compton natal.

Candidat # 2 : Nouvel épisode du beef entre Rudy Gobert et Draymond Green

Décidément, Draymond Green ne lâchera jamais les côtes de Rudy Gobert, on en a encore eu la preuve lors du dernier affrontement entre Warriors et Wolves remporté par ces derniers. Dès le début, l’ambiance était électrique avec une baston qui éclate dès la deuxième minute de jeu entre Klay Thompson et Jaden McDaniels, qui s’échangent quelques gnons avant d’être expulsés du match. Ils auraient pu être les seuls protagonistes invités à rejoindre les vestiaires en avance si Draymond Green n’avait pas décidé de s’en mêler. Les images se suffisent à elles-mêmes, l’acte de Draymond Green, qui semble se prendre pour Khamzat Chimaev ou Kamaru Usman (vous pouvez insérer le nom du lutteur UFC que vous souhaitez) paraît totalement délibéré, personnel voire viscéral.

Un étranglement de plusieurs secondes, dents serrées, violent et totalement gratuit, alors que Gobert semblait plutôt vouloir séparer Thompson et McDaniels. Green a complètement disjoncté alors que Gobzilla a gardé son calme sans surréagir. L’aboyeur des Warriors sera évidemment exclu également et sera même suspendu 5 matchs par la NBA, qui a tenu compte du passif bien chargé de l’étrangleur de l’Etat Doré en matière de coups anti-sportifs. Mais Rudy Gobert n’allait pas en rester là face à l’un de ses meilleurs ennemis dans la ligue, et a dit tout le bien qu’il pensait de cet acte en conférence de presse.

“C’est un comportement de clown, je suis fier de ne pas m’être rabaissé à son niveau. Il ne mérite pas que je pose mes mains sur lui. Je voulais rester sur le terrain parce que mon équipe avait besoin de moi, donc j’ai tout fait pour rester zen et ne pas empirer la situation. […] À chaque fois que Stephen Curry ne joue pas, il ne veut pas jouer sans son gars Steph, alors il fait tout ce qu’il peut pour se faire expulser.” – Rudy Gobert

Sage réaction de la part du pivot tricolore, qui a d’ailleurs été décisif dans les dernières minutes du match. En tout cas cet incident vient s’ajouter à la très longue liste de différends qui l’opposent à Draymond Green, qui le chambre souvent sur le terrain et sur Twitter, s’est moqué de lui après ses larmes de déception en apprenant qu’il louperait le All-Star Game 2019, ou encore en taillant les Wolves. Rudy n’est pas en reste après avoir à son tour moqué ses frasques sur Snapchat ou encore le fait qu’il fasse des pieds et des mains pour recruter Kevin Durant en 2016 dans son parking après les Finales perdues. Vous pourrez tout retrouver sur ce thread Twitter, en anglais.

Selon vous, quel sera le prochain incident entre les deux hommes ?

Candidat # 3 : les Wizards, Champions NBA du divertissement

Les Wizards sont nuls cette saison, ce n’est un secret pour personne, mais s’il y a bien une équipe avec laquelle personne ne rivalise au niveau du divertissement, c’est également eux. Avec Jordan Poole et Kyle Kuzma comme franchise-players, que ce soit au niveau des stats ou du fun, il est impossible de passer à côté d’eux. On en est à un bilan famélique de 2-11 et 6 défaites de suite mais alors qu’est-ce qu’on se marre à Washington. Entre Corey Kispert qui mange ses crottes de nez, Jordan Poole qui n’écoute rien aux temps-morts, lance un alley-oop contre la planche à Kyle Kuzma alors que sa team en est à -21, ou encore multiplie les actions que l’on pourrait se passer en boucle avec la musique de Benny Hill, à l’instar de son coéquipier, c’est vraiment le centre aéré à DC. Retrouvez également ce délicieux thread qui n’a probablement pas fini d’être alimenté cette saison.

Mais cette fois-ci, il est plutôt question de Kyle Kuzma, qui s’est essayé à l’art du trashtalking pour la première fois cette saison, et les résultats sont – à l’image de ceux de sa franchise -peu probants pour rester poli.

Franchement, il n’y a rien à redire, c’est du grand art, on en redemande. C’est un parfait hommage à l’asile qu’était déjà cette franchise à l’époque des Nick Young, JaVale McGee ou encore Andray Blatche.

Candidat # 4 : Paolo Banchero dit à Bennedict Mathurin qu’il ne peut pas défendre sur lui

Paolo Banchero a déjà un sacré statut alors qu’il n’est que dans sa deuxième saison dans la ligue. Numéro 1 de Draft, Rookie de l’année 2023 et membre de Team USA cet été pour la Coupe du Monde, P5 continue son petit bonhomme de chemin et ne recule pas non plus devant un peu de parler-poubelle pour cimenter sa place parmi les gros joueurs en devenir de cette ligue. Sa dernière victime se nomme Bennedict Mathurin, sixième choix de la même cuvée que l’Américano-Italien. Auteur de 24 points à 9/14, le Canadien a essayé de se mettre en travers de la route de Paul Banquier, qui a tenu à bien lui faire comprendre ce qu’il en pensait.

Paolo Banchero qui provoque une faute sur Benedict Mathurin, et l’effleure en lui disant « tu peux pas défendre sur moi ».

Buddy Hield tente de défendre son coéquipier, Banchero pousse la voix encore plus fort sur la ligne des lancers.

« IL PEUT PAS DÉFENDRE SUR MOI ».

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 19, 2023

En bon coéquipier expérimenté, Buddy Hield va tenter de défendre son coéquipier en allant voir Banchero, mais ce dernier n’a cure de la présence de l’arrière bahaméen, il va même le répéter encore plus fort afin que même les travées de la Gainbridge Fieldhouse soient au courant. Il faut dire qu’à ce moment-là, la meilleure défense de la ligue dominait largement la meilleure attaque sur le score de 100-65 et l’a même dépassée au classement à l’Est. En tout cas, les deux équipes font partie des petits kifs de la saison NBA pour l’instant.

Candidat #5 : Shai Gilgeous-Alexander consacre une publication Instagram presque entièrement à Stephen Curry

Shai Gilgeous-Alexander est tranquillement en train de confirmer sa belle saison passée et de prouver que ce n’est pas une anomalie. Il en a planté 40 lors de son dernier passage dans la Baie face aux Warriors, et il a mis Stephen Curry dans sa poche arrière, et ça, il tenait à le rappeler à tous ses followers sur Instagram. Le ton est donné dès les deux premières photos avec un pantalon à l’imprimé peu équivoque sur ce qu’il aurait fait à ses adversaires. Mais ce n’est pas tout, SGA a également compilé ses meilleures actions du match.

Un crossover suivi d’un shoot sur la face, un contre sur un panier à trois points ainsi qu’un jeu au poste, telles sont les actions subies par le Chef face à l’arrière canadien, qui lui aura décidément tout fait, à lui ainsi qu’à toute l’équipe. Il faut également ajouter 7 rebonds et 6 passes aux 40 pions inscrits par SGA dans l’une des deux victoires consécutives d’OKC face à GS. Ça valait bien une petite publi non ?