La NBA va-t-elle trop loin avec les fautes techniques cette saison ?

Expulsé lundi soir pour deux fautes techniques, Nikola Jokic n’a pas pu terminer le match opposant ses Nuggets aux Pistons. Le Joker est la dernière star à se faire éjecter d’un match par les arbitres, après Giannis Antetokounmpo début novembre ou encore Draymond Green. De quoi remettre le débat sur la table : la NBA va-t-elle trop loin avec les fautes techniques ?

Le nombre de fautes techniques en hausse

Commençons par les chiffres : sur le premier mois de la saison régulière 2023-24, la NBA a distribué au total 161 fautes techniques. 161 techniques pour un total de 201 matchs joués (source : CBS Sports), ce qui donne 0,8 faute technique par match. On est sur des bases bien supérieures à la saison passée, comme le montrent ces tableaux de teamrankings.com qui donnent le nombre moyen de fautes techniques par match et par équipe.

Les arbitres peuvent distribuer des fautes techniques pour différentes raisons, plus ou moins justifiées. Sur ce début de saison 2023-24, on remarque trois grandes “familles” de fautes techniques.

La faute technique pour contestation

La plus classique, celle qui a valu une expulsion à Nikola Jokic hier soir (et son coach Michael Malone). Frustré de ne pas recevoir certains coups de sifflet, le Joker s’est approché de l’arbitre pour exprimer son mécontentement les yeux dans les yeux. Résultat : faute technique directe, et direction les vestiaires puisque c’était sa deuxième du match.

Nikola Jokic picked up his second technical foul and was ejected right before halftime of Nuggets-Pistons 😬

Nuggets head coach Michael Malone was ejected after picking up two techs earlier in the half.pic.twitter.com/gZ4gH2K3JL

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 21, 2023

La faute technique pour “chambrage”

Il y a une dizaine de jours, Giannis Antetokounmpo a été expulsé pour avoir chambré Isaiah Stewart. Le Freak a jeté un regard rapide à son adversaire du soir après lui avoir dunké dessus, histoire de lui montrer qui est le patron. L’arbitre a jugé que c’était du chambrage excessif et lui a infligé une faute technique, sa deuxième du match.

Giannis has been ejected after receiving his second technical foul. 🤔#FearTheDeer | #NBA pic.twitter.com/UKuAIJJrU7

— Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) November 9, 2023

La faute technique pour “s’être accroché trop à l’arceau”

Comme les fans des Wolves, vous avez peut-être été surpris cette nuit devant cette séquence, mais c’est de plus en plus fréquent en NBA. Sur une contre-attaque face aux Knicks, Rudy Gobert est allé dunker et est resté accroché à l’arceau… un peu trop longtemps aux yeux des arbitres, qui ont décidé de lui infliger une faute technique.

Les arbitres ont sifflé faute technique à Rudy Gobert sur cette action.

Motif : s’accroche trop à l’arceau… pic.twitter.com/LnRPiAoB6J

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 21, 2023

D’autres types de fautes techniques sont également distribuées, que ce soit pour des delay of game (quand un joueur ne rend pas la balle assez vite ou empêche une remise en jeu rapide), des flops (ça c’est tout nouveau), ou tout autre comportement antisportif/altercations (exemple de la bagarre entre les Wolves et les Warriors).

La justification de la NBA

Le patron des arbitres en NBA, Monty McCutchen, s’est récemment exprimé (via Yahoo Sports) sur le sujet des fautes techniques, en particulier dans les cas où un joueur chambre un autre après une grosse action. En effet, l’expulsion de Giannis Antetokounmpo avait beaucoup fait parler et les critiques s’étaient abattues sur la Ligue et les arbitres.

“Ce que l’on sait historiquement, c’est que le chambrage non puni résulte en des altercations. Cela augmente l’aspect physique, et pour le dire gentiment, la passion du jeu. […] Parfois, c’est juste un regard, mais dans d’autres cas, c’est un regard accompagné d’un certain verbiage qui envenime les choses. Il faut faire confiance aux arbitres, ils ne sont pas juste là à prendre des décisions radicales. Cela ne signifie pas pour autant que ces décisions sont parfaites. Trouver le bon équilibre entre une bonne/mauvaise faute technique et le chambrage est quelque chose que nous allons continuer d’évaluer avec le comité de compétition.”

L’objectif de la NBA est clair : à travers les fautes techniques, elle veut éviter que les choses s’enveniment.

La justification est similaire pour les fautes techniques distribuées aux joueurs qui restent trop longtemps accrochés à l’arceau (exemple de Rudy Gobert). Sauf si c’est pour des raisons de sécurité (pour éviter de mal retomber et se blesser), les joueurs ne sont pas autorisés à s’accrocher à l’arceau car c’est considéré comme une célébration excessive et de la provocation envers l’équipe adverse.

“Je pense que c’est possible de jouer avec passion et dans le même temps de rester calme. Pour le respect du jeu, les fautes techniques ont pour objectif de tracer la limite entre la passion et un manque de rigueur dans son travail. La passion peut vite provoquer un grand nombre d’émotions si on ne met pas de limites et des standards au niveau des interactions entre des coachs, des arbitres et des joueurs, qui possèdent tous des personnalités de Type-A.” – Monty McCutchen

La NBA va-t-elle trop loin ?

Comme souvent dans l’arbitrage, il y a le règlement et l’interprétation du règlement.

De notre œil de fan/d’Hexpert, difficile de ne pas être frustré en voyant les arbitres balancer des fautes techniques qui cassent tout le momentum après un big play, encore plus quand des stars se font expulser et que les matchs changent ainsi drastiquement de physionomie. Le basket, c’est un sport d’émotion, un sport où la compétition individuelle et collective est poussée au max, et surtout un sport d’expression. Aujourd’hui, on a plutôt l’impression que les joueurs doivent se comporter comme des robots pour éviter toute sanction.

“Je ne comprends pas comment un regard méchant peut valoir une putain de technique. Anthony Edwards la nuit dernière, ridicule. Giannis l’autre soir, ridicule. Austin Rivers a publié un très bon tweet sur ça. C’est ce que veulent les joueurs.” – J.J. Redick, analyste pour ESPN et ancien joueur NBA

"Can we stop giving guys techs for stare downs…it's stupid and takes away from the game… Yall want guys to compete and play with an edge. It's all passion nothing personal. Stop that Bs."

Austin Rivers on Anthony Edwards' getting hit with a tech for staring down Dario Saric. pic.twitter.com/lj7kSjInPb

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 13, 2023

“Si vous vous faites dunker dessus, vous méritez au minimum un regard méchant. Franchement, on a tous joué au basket dans différents environnements autres que dans une salle NBA. Chaque fan ayant joué au basket a crossé quelqu’un, dunké sur quelqu’un, contré un tir. Cela fait partie du jeu. Si c’est vraiment exagéré, si c’est théâtral, ok balancez une technique. Mais peut-on arrêter de donner des techniques pour un simple regard ?” – J.J. Redick

Du point de vue de la NBA, on peut comprendre la volonté de la Ligue de mettre des limites pour éviter des débordements, rien que pour des raisons d’image. On n’est pas là non plus pour taper sur les arbitres, qui le plus souvent suivent à la lettre les consignes venant d’en haut. Et puis toutes les fautes techniques ne sont pas injustifiées hein. La deuxième de Nikola Jokic hier, par exemple, ne peut pas être considérée comme excessive au vu de la frustration démontrée envers l’officiel.

Néanmoins, on a cette désagréable impression que toutes ces fautes techniques distribuées commencent à toucher à la nature même de ce sport qu’on aime tant. Sanctionner les joueurs pour des comportements excessifs, c’est normal. Sanctionner excessivement des joueurs pour des comportements que l’on pourrait qualifier de “naturels”, ça va à l’encontre du jeu : un regard après un poster dunk, un joueur qui s’accroche de façon mesurée au panier après un dunk, un léger geste de frustration en réponse à une décision arbitrale, tout ça fait partie intégrante du basket ! Et si/quand ça commence à s’envenimer, comme semble le craindre la NBA, c’est justement à ce moment-là que les fautes techniques ont tout leur intérêt.

Ridiculous. If the players get into altercations then you can penalize that. But blowing whistles over a little showmanship or trash talk because it leads to…passionate play? Come on. This is counterproductive to growing genuine interest in the @NBA. https://t.co/Jfaq635EPb

— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) November 14, 2023

Pour résumer : les fautes techniques, ça ne doit pas être automatique.

La NBA dit elle-même dans son règlement de jeu que les techniques doivent être données uniquement quand c’est vraiment nécessaire, qu’il faut les éviter quand c’est possible. Mais ce n’est pas vraiment ce qui se passe sur les parquets NBA en ce moment. On peut même mettre en avant l’argument que c’est tout simplement contre-productif, au vu de la frustration que ça peut générer. De la frustration pour les joueurs sanctionnés évidemment, mais aussi chez les fans qui regardent un match NBA avant tout pour voir un show.

Le basket est le plus beau sport du monde. Alors s’il vous plaît les arbitres, laissez-le s’exprimer sous toutes ses formes.

___________

Sources texte : Yahoo Sports, NBA, teamrankings.com, CBS Sports