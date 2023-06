Les Finales NBA, c’est toujours la consécration d’une ou plusieurs stars, l’accomplissement de la carrière d’une légende. Mais ici, on aime aussi le basket d’en bas, le basket des bourlingueurs, ceux dont on se demande d’abord s’ils jouent encore avant de savoir où.

The vets celebrate with the Larry O’Brien Trophy! pic.twitter.com/CXJfEnHcAi

— NBA (@NBA) June 13, 2023

Cette saison ? Le titre des Nuggets a récompensé trois énergumènes de cette espèce : DeAndre Jordan, Jeff Green et Ish Smith. Carrières différentes mais destinées similaires, un titre acquis sur la route. “Peu importe le chemin, c’est l’arrivée qui compte”, c’est l’inverse normalement mais on adapte. Troisième volet, Ishmael le pèlerin, l’interminable quête.

Premier volet, Dédé Jordan, “prends-ça CP3.”

Second volet, Jeff Vert, éloge de la patience

Si le mot bourlingue avait été créé pour quelqu’un, ce serait pour Ish. Si la marque Quechua avait été créée pour quelqu’un, ce serait pour Ish aussi. Si… fin de la vanne. Treize franchises en autant d’années, c’est un record NBA. Le type pourrait revendre tous ses maillots sur Vinted, il se ferait plus d’oseille qu’avec son salaire annuel. Alors, cette bague elle est pour toi et tes ampoules dans tes rangers. Tu l’as bien méritée, Ish.

Smith entame sa carrière à Houston, début de son long périple sur le territoire américain à sillonner les franchises de la ligue. À part un prime à la quinzaine de points avec les Sixers, le Backpacker a toujours été relégué à un rôle de back-up autour des 15 ou 20 minutes par match. Detroit, Milwaukee, OKC, Phoenix, ou encore Golden State, “IS14” a porté les couleurs d’un paquet de belles franchises, mais jamais quand il fallait y être.

Avant d’arriver dans le Colorado, Ishmael n’avait disputé que quatre fois les Playoffs. En douze ans et douze franchises, c’est ce qu’on appelle être aux mauvais endroits aux mauvais moments. Pas de quoi désespérer, notre ami rejoint Denver pour arrondir les angles dans le trade incluant également Kentavious Caldwell-Pope. Dans le style “dur à cuir”, Ish Smith est un bon. Téma la résilience.

Non-drafté en 2010, l’ancien meneur de Wake Forest a passé quelques temps en G League lors de sa première saison, avant de signer aux Grizzlies et de ne plus jamais quitter le circuit. En fin de contrat et hors de la rotation à Denver, le périple touche peut-être à sa fin… mais quelle fin ! Une saison régulière au bout du banc, quatre petits matchs en Playoffs et à peine plus de minutes au total, mais c’est déjà top. Ish a inscrit son nom en lettres d’or parmi les champions NBA.

Undrafted out of Wake Forest in 2010 and now NBA CHAMPION in Year 13… Ish Smith! pic.twitter.com/rAlcbp5xLb

— NBA (@NBA) June 13, 2023

C’en est fini pour nos aventuriers, la bourlingue a porté ses fruits, et c’est surtout un message pour les bourlingueurs du quotidien : croyez en vous. DeAndre Jordan est un All-Star titré, Jeff Green avait une anomalie cardiaque et est champion NBA, Ish Smith a mis fin à un périple vain en couvrant son annulaire.