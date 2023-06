Tout juste victorieux de son premier titre de champion NBA, Bruce Brown va-t-il rester à Denver ? Alors qu’il peut tester le marché cet été, où il sera sans doute très demandé, le guard semble désireux de prolonger l’aventure dans les Rocheuses.

Signé l’été dernier après un passage réussi à Brooklyn, Bruce Brown a plus que justifié les 6,5 millions de dollars dépensés par les Nuggets cette saison sur son contrat. Joueur important de la rotation de Denver, véritable energizer en sortie de banc des deux côtés du terrain, le polyvalent guard a joué son rôle dans la conquête du titre. Encore décisif en fin de Game 5 cette nuit, Brown a été super durant ces Playoffs et sa situation contractuelle intéresse désormais bien du monde. En juillet 2022, il avait signé un contrat de deux ans avec Denver mais la deuxième année, à hauteur de 6,8 millions de dollars, est une player option. Bruce Brown a donc la possibilité de tester la Free Agency dès cet été.

Vu son apport cette année, nul doute que le joueur pourra prétendre à une belle augmentation de salaire, d’autant que de nombreuses équipes risquent de s’intéresser à son profil. De quoi faire craindre un départ aux fans du Colorado ? Pas forcément. En marge des célébrations du titre, Bruce Brown a expliqué à Mike Singer du Denver Post qu’il souhaitait continuer l’aventure à la Ball Arena l’an prochain.

“Je veux rester. Regardez-nous. Nous célébrons les finales et la victoire. C’est pour cela que l’on vient en NBA, pour gagner au plus haut niveau”. “C’est le cadre idéal. L’argent ne fait pas tout. L’argent viendra. Je ne suis donc pas inquiet pour l’instant”.

Si l’argent ne fait pas toujours le bonheur, on imagine quand même que le bonhomme voudra obtenir une augmentation. Problème pour Denver, les chercheurs d’or n’ont pas les Bird rights de Brown, ils ne peuvent donc pas lui offrir plus de 20% par rapport à son salaire actuel, ce qui ferait 7,8 millions de dollars selon Tim MacMahon d’ESPN.

Aaron Gordon, sitting next to Bruce Brown: “He’s finna get paid!”

Brown is the one core player on the Nuggets who probably won’t be back next season. Denver is limited to offering him a salary of $7.8M.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) June 13, 2023

S’il teste le marché, il obtiendra certainement plus que ce montant mais la solution pourrait aussi de signer un nouveau contrat court avec Denver sur la base de ces 7,8 millions de dollars et retester le marché dans un an pour cette fois être payé comme il se doit. Entre amour du maillot et grosse augmentation, Bruce Brown va sans doute devoir choisir.

Source texte : Denver Post