James Harden rejoint le clan du protocole Covid NBA : encore une star sur le côté, ça commence à faire beaucoup là non ?

Alors que l’équipe est déjà totalement décimée à cause du COVID, Brooklyn vient d’enregistrer deux nouveaux forfaits : James Harden et Bruce Brown sont entrés à leur tour dans le protocole sanitaire. Ça commence à devenir tendu du côté des Nets.

Recevant les Raptors cette nuit, les Nets ont été obligés de jouer à… huit pendant 53 minutes (il y a eu une prolongation). Comme les Sixers il y a moins d’un an, on est donc passé tout près d’un match annulé faute de joueurs dispos. Le fautif ? Le COVID et une épidémie qui a visiblement touché de plein fouet le vestiaire des joueurs en noir et gris. On écrivait justement sur ce thème hier après-midi : cinq joueurs avaient été placés d’un coup dans le protocole sanitaire, limitant grandement les rotations de Steve Nash. Bye bye LaMarcus Aldridge, Paul Millsap, DeAndre Bembry, Jevon Carter et James Johnson, il allait falloir faire sans eux pour une durée indéterminée. Une sacrée tuile pour Brooklyn mais pas de quoi paniquer non plus puisqu’on savait que Kevin Durant et James Harden pouvaient tenir l’équipe à bout de bras, même avec des seconds couteaux autour. Problème : on apprenait en début de nuit, via Adrian Wojnarowski d’ESPN, que le barbu le plus célèbre de la Ligue rejoignait lui aussi le contingent mis à l’isolement, avec Bruce Brown dans ses valises !

Nets guard James Harden and Bruce Brown have entered Covid protocols, lifting Nets total to seven players. https://t.co/38a4FJRdTk — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 14, 2021

7 joueurs sur la touche dont deux titulaires en puissance et cinq mecs qui font vraiment partie de la rotation ! Tu parles d’une catastrophe ! Si certains s’étonnaient de voir un David Duke ou un Day’Ron Sharpe en tenue cette nuit, la raison est toute trouvée : Steve Nash n’avait tout simplement pas le choix. Avec Joe Harris blessé à la cheville et Kyrie Irving qui est toujours à l’écart du groupe, au moins pour l’instant, le coach est donc privé… de neuf joueurs. Même l’injury report des Nuggets est moins long (pas les mêmes blessures non plus, malheureusement pour eux). Le problème va vite être clair pour les Nets. Avec sept joueurs qui pourraient manquer dix jours de compétition (à moins qu’ils ne présentent des tests négatifs), deux solutions s’offrent à Brooklyn : comme le rappelle très bien Bobby Marks d’ESPN, ils peuvent recruter du renfort pour compenser les forfaits via l’hardship exception à hauteur de 500 000$ par joueur. L’autre option, et elle n’est pas très joyeuse, c’est le report de plusieurs matchs pour laisser le temps aux absents de revenir. On a eu cette semaine les premiers matchs reportés de la saison et il est tout à fait possible que les Nets soient les suivants sur la liste d’Adam Silver. Alors que le COVID revient en force, la Ligue risque de devoir prendre des décisions fortes dans les prochains jours.

James Harden et Bruce Brown ont rejoint leurs copains à l’isolement et ça commence à faire beaucoup du côté de Brooklyn. 7 joueurs confinés, un à l’infirmerie et un autre sur son canap’, Steve Nash espérait sans doute de meilleures nouvelles à l’approche de Noël.

Source texte : ESPN / Adrian Wojnarowski