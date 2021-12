Giannis Antetokounmpo entre dans le protocole Covid de la NBA : sale nouvelle pour les Bucks, le Freak doit laisser les siens

Alors que les Bucks retrouvent des couleurs au classement sur les dernières semaines, une mauvaise nouvelle vient de plomber un peu l’ambiance dans le Wisconsin : Giannis Antetokounmpo a été forcé de rentrer dans le protocole sanitaire ! La star grecque va donc devoir aller sur la touche.

C’est un thème qui devient malheureusement de plus en plus régulier au sein de nos journées de rédaction et ce n’est pas très bon signe. Alors que les cas de COVID se multiplient chez les Bulls, les Nets ou avant eux les Hornets, c’est désormais au tour de Milwaukee de se joindre à la triste fête. Alors que l’équipe attend toujours le verdict autour de l’état de santé de Khris Middleton, touché au genou gauche contre les Celtics, c’est désormais le leader qui va devoir rejoindre l’infirmerie. Pas de bobo à l’horizon pour le Greek Freak mais une phrase qui revient un peu trop souvent dans nos notifications ces derniers jours. On vous résume ça en deux mots : protocole sanitaire. C’est Shams Charania de The Athletic qui a été le premier à faire vibrer le mobile.

Bucks' Giannis Antetokounmpo has entered health and safety protcols and is out vs. Indiana on Wednesday. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 15, 2021

En tenue hier soir à Boston, le Grec est donc envoyé à l’isolement et on va suivre de près les prochaines updates. Est-il positif, cas contact ? Aucune information n’est arrivée de ce côté-là et on peut simplement rappeler la règle de base. Soit Giannis parvient à fournir deux tests négatifs à 24h d’intervalle et il sera alors bon pour le service, soit il patiente gentiment dix jours sur son canap’ avant de rejoindre les siens. C’est ce qui était arrivé à Khris Middleton en début de saison notamment. Si ce scénario devait se produire, il manquerait probablement les six prochains matchs, à savoir : Indiana, New Orleans, Cleveland, Houston, Dallas et l’affiche de Noël contre Boston. On va espérer pour nos copains les Daims que la situation s’améliore rapidement pour le double MVP. Avec un peu de chance, son test est un faux positif comme pour LeBron James et le Freak sera alors libre de reprendre son entreprise de démolition. Dans le cas contraire, on risque de savourer la dinde sans les grandes foulées de notre Grec préféré. En l’absence de Giannis Antetokounmpo et en attendant d’en savoir plus concernant son bras droit, c’est ce cher Jrue Holiday qui va devoir jouer au franchise player. Comme si cela ne suffisait pas, Donte DiVincenzo (pourtant annoncé sur le retour) et Wes Matthews ont également rejoint la liste des joueurs à l’isolement. Alors que l’infirmerie semblait enfin se vider, Mike Budenholzer va devoir remettre sa casquette de Monsieur Bricolage.

Giannis Antetokounmpo entre dans le protocole sanitaire et il n’y entre pas seul. 3 joueurs des Bucks rejoignent la touche en une seule nuit et c’est pas bon signe du tout quand on voit d’autres franchises touchées. On pensait avoir passé le plus dur mais ce maudit virus est en train de se rappeler au bon souvenir de la NBA.

Source texte : The Athletic / Shams Charania