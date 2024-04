Parmi les équipes qui entament la dernière semaine de saison régulière avec une dynamique pourrie, il y a les Bucks. S’ils restent pour l’instant deuxièmes de l’Est, Giannis Antetokounmpo et ses copains enchaînent les défaites et sont sous la menace directe d’Orlando et New York. Ce qui manque à Milwaukee aujourd’hui ? Le plaisir de jouer selon le Freak.

Six défaites sur les sept derniers matchs. Des revers contre Washington, Memphis et Toronto. Quatre défaites de suite à la maison. Des joueurs importants (Damian Lillard, Giannis, Khris Middleton) qui ratent des matchs à droite à gauche.

Voici la dynamique sur laquelle se trouvent les Bucks à une dizaine de jours du début des Playoffs NBA. Difficile de faire pire, encore plus pour une équipe qui ne vise rien d’autre que le titre de champion. Mais en plus de ces résultats très crados, c’est la manière et le manque de vie au sein du groupe qui inquiètent. Il suffit d’écouter les propos de Giannis Antetokounmpo après la défaite face aux Knicks hier pour s’en rendre compte.

“C’est quand la dernière fois que Malik (Beasley) a célébré un 3-points ? La dernière fois que Pat (Connaughton) s’est tapé sur la poitrine après un 3-points ? […] La dernière fois que j’ai dunké sur quelqu’un en criant ‘Ahhhhh’ ? […] On doit retrouver le plaisir de jouer.”

Je peux entendre les gens qui me parlent de calcul de classement pour les Bucks, pas de Miami, pas de Philly au 1er tour… ok.

Mais jamais tu veux arriver en Playoffs avec un momentum dégueulasse.

Et les Bucks sont aujourd’hui sur 6 défaites en 8 matchs, avec des atrocités de…

Rien n’est simple pour Milwaukee cette année. Et le plaisir de jouer passe souvent au second plan. Même quand ça gagnait avec Adrian Griffin à la barre, les Bucks n’étaient pas vraiment convaincants et ne ressemblaient pas à une équipe suffisamment solide pour jouer le titre, ce qui a coûté la place de coach à Griffin. Depuis l’arrivée de Doc Rivers, il y a eu des hauts mais surtout des bas, comme le prouve le bilan de Milwaukee avec le Doc sur le banc (15 victoires – 17 défaites).

Mais alors, comment retrouver le droit chemin et le plaisir de jouer ?

Pas sûr que les Bucks possèdent aujourd’hui la réponse à cette question. D’après les insiders Eric Nehm et Shams Charania (The Athletic), Doc Rivers a organisé ce week-end une session vidéo spécifiquement réservée aux vétérans. L’objectif ? Se dire les choses les yeux dans les yeux pour repartir du bon pied. Parfois, quand vous avez une équipe talentueuse, expérimentée et guidée par un monstre comme Giannis, c’est ce genre d’échange sans filtre qui peut relancer un groupe probablement fatigué par l’interminable saison régulière.

As the Bucks continue to slide, Doc Rivers held a film session with the team's top veteran rotation during which he allowed his players to speak their minds about the team's struggles.

More, from @ShamsCharania and @eric_nehm ⤵️https://t.co/0y5nyWVeiR pic.twitter.com/QSwCj3D5pr

L’avenir nous dira si cette session vidéo sera un tournant (ou non) dans la saison des Bucks. Mais une chose est sûre aujourd’hui : Milwaukee ne ressemble pas du tout à une équipe capable de concurrencer Boston pour la suprématie de l’Est lors des prochains Playoffs. Et encore moins à une équipe qui peut soulever le Larry O’Brien Trophy en juin prochain.

“Il faut qu’on reste ensemble, il faut qu’on continue à y croire. C’est dans ce genre de moments qu’on voit sur qui on peut compter et sur qui on ne peut pas compter. Car tout le monde va balancer des choses négatives et dire à quel point la situation est inquiétante. Vous pouvez craquer, ou pas. C’est ce qu’on va découvrir sur nous en abordant les Playoffs, en se basant sur ce qu’on vit actuellement.” – Damian Lillard

