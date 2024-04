La “no-trade clause”, priorité de LeBron James sur son prochain contrat

Que va faire LeBron James à la fin de son contrat actuel, qui peut potentiellement se terminer dès cet été ? Prolongera-t-il aux Lakers et si oui pour combien de temps ? Les questions sont nombreuses, et l’insider Brian Windhorst est là pour nous apporter un début de réponse.

Pour rappel, LeBron James possède une player option de 51,4 millions de dollars sur la saison 2024-25. Celle-ci peut permettre au King de prolonger d’une saison aux Lakers pour ce montant-là, ou alors de devenir agent libre pour signer un nouveau contrat (aux Lakers ou ailleurs).

Si l’on en croit Brian Windhorst d’ESPN, qui suit LeBron depuis ses années lycée, il n’existe pas de scénario dans lequel James décide d’activer sa player option à 51 millions pour prolonger d’un an à Los Angeles. La raison ? La voici :

“Je pense que LeBron va opt-out quoi qu’il arrive. Car le seul moyen pour lui d’obtenir une ‘no-trade clause’, c’est en signant un nouveau contrat. S’il prolonge d’un an son contrat actuel à travers sa player option, il ne peut pas obtenir une ‘no-trade clause’. Pour différentes raisons, LeBron demandera une ‘no-trade clause’ et va probablement l’obtenir.” – Brian Windhorst

La “no-trade clause”, c’est quoi et quel intérêt pour LeBron James ?

La “no-trade clause”, ou clause de non-transfert, est une clause qui donne au joueur concerné un droit de veto sur n’importe quel trade. LeBron pourrait ainsi annuler tout transfert le concernant si ce dernier ne lui convient pas. Et s’il souhaite – pour une raison ou pour une autre – se faire transférer des Lakers, le King pourrait choisir sa destination. Autrement dit il aurait un contrôle total sur sa fin de carrière et ne serait pas dépendant des potentielles envies des dirigeants californiens. On se rappelle qu’il y a eu des rumeurs entourant LeBron lors de la dernière trade deadline.

Les joueurs obtenant une “no-trade clause” ne sont pas nombreux, car les équipes ne veulent pas se menotter et ainsi perdre en marge de manœuvre. Elle est souvent réservée à l’élite, à des joueurs qui ont suffisamment de cachet pour en demander une. LeBron en fait évidemment partie. Certains critères doivent également être remplis pour obtenir une “no-trade clause” : huit ans d’expérience minimum en NBA, au moins quatre saisons avec l’équipe actuelle, et signature d’un tout nouveau contrat.

La priorité pour LeBron James (39 ans, 21 saisons NBA) aujourd’hui, c’est de pouvoir finir sa carrière comme il l’entend, selon différents paramètres : potentiellement faire équipe avec son fils Bronny, jouer le titre, arrêter au moment où lui seul le souhaite (dans un, deux, ou trois ans ?) et dans la franchise qu’il veut (probablement aux Lakers).

Et le meilleur moyen pour avoir un contrôle presque total sur la situation, c’est la “no-trade clause”.

