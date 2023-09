Le cyborg le plus célèbre de la planète repart pour une 21e saison en NBA. Un exploit que LeBron James ne doit pas au hasard, puisqu’il accorde une importance capitale à l’entretien de son physique. Une minutie qui impressionne Darvin Ham – son coach des Lakers – et Rob Pelinka, le General Manager de la franchise.

LeBron James et la routine de préparation, une longue histoire d’amour. La star des Lakers dépense plusieurs millions de dollars par an pour être dans une forme optimale, mais tout commence bien par du travail individuel. À l’aube d’une 21e saison dans la plus grande ligue de basket du monde, il est encore celui qui inspire le groupe pour tout donner, selon Darvin Ham.

“Bron fait un gros travail pour se maintenir en forme. L’équipe autour de lui, les pièces que nous avons mis en place, ces gars vont passer un cap”. – Darvin Ham

Juste comme ça hein, LeBron a joué – à 38 piges – 35,5 minutes de moyenne l’an passé. Sans parler des 28,9 points de moyenne, c’est déjà énorme pour un joueur de cet âge. Et c’est principalement rendu possible par une préparation millimétrée pour prévenir toute blessure, même anodine. À une période aussi avancée de sa carrière, le moindre pépin peut mettre au tapis. C’est donc pour ça que selon Rob Pelinka, LeBron James se prépare comme s’il était un rookie.

“C’est impressionnant pour quelqu’un qui a déjà 20 ans de jeu dans les jambes de se préparer pour la 21e comme s’il était un rookie. Il s’est entraîné à 6h du matin. Il a probablement passé autant de temps que n’importe qui dans nos installations cet été. Il a été a la salle de musculation autant que n’importe quoi. Dans toutes les équipes où LeBron est passé, l’impression est la même… c’est son travail qui donne le ton.” – Rob Pelinka.

Voici bien ce qui détermine aussi la plus-value d’un joueur comme BronBron. Un gars qui par sa seule éthique de boulot motive tous les autres. Pour une équipe comme les Lakers, qui vise le titre NBA cette saison, avoir un tel repère n’est que très productif. En espérant bien que tout le monde s’y mette à fond. N’oublions jamais que la clé d’un exploit est la rigueur de la préparation, et LeBron le sait plus que quiconque.

Source : ESPN