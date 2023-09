82 matchs, du 24 octobre 2023 au 14 avril 2024. 82 matchs par franchise, 30 franchises, 15 joueurs par franchises. 450 joueurs. 30 previews en 30 jours, et pour ces previews 5 questions par franchise. 150 questions. Faut être doué en calcul hein. Aujourd’hui ? Les cinq grandes questions des Charlotte Hornets pour la saison NBA 2023-24 !

#1 : Le grand LaMelo B all sera-t-il de retour ?

En voilà un qui sera attendu au tournant à Charlotte sans vraiment avoir le droit à l’erreur. Vous le retrouverez partout dans cette preview mais un LaMelo Ball en bonne santé est indispensable pour une saison positive des Hornets. Lorsqu’on regarde le roster actuel de Charlotte, il y a honnêtement très peu d’équipes qui sont aussi dépendantes d’un seul joueur. Absolument personne dans cette équipe n’est capable d’assurer l’attaque à un bon niveau de jeu. Ok Terry Rozier a fait le show la saison dernière, mais Melo est le seul capable de créer des décalages pour ses coéquipiers.

Alors est-ce que le All-Star 2022 sera de retour ? Tout dépendra de sa santé, car pour ce qui est du niveau de jeu, on a confiance en lui. C’est vrai que ce qui fait le plus peur avec LaMelo, c’est cette fracture à la cheville qui lui a stoppé net sa saison 2022-23. On espère sincèrement qu’il pourra exprimer son talent cette année. Sinon certains fans vont vraiment se tirer une ball(e).

#2 : Mark Williams peut-il confirmer sa belle saison rookie ?

Une petite saison en termes de match pour Mark Williams (seulement 43), mais une poignée de belles performances qui peuvent donner pas mal d’espoirs aux Hornets. Le physique hors du commun du type le met dans un moule de potentiel bon défenseur qui sait recaler les attaquants trop confiants qui foncent vers le cercle. Ce genre de joueur, s’il parvient à confirmer son potentiel à un plus haut niveau, peut complètement changer le visage d’une équipe. Il va falloir qu’il progresse sur les timings de dissuasion pour éviter de se prendre six fautes par match tous les soirs, mais hormis ça on a pas mal de cases déjà cochées pour un bon joueur NBA.

Alors confirmera-t-il sa saison ? En défense, il devrait être dans la continuité de son année rookie. Mais en attaque, c’est moins évident pour lui. Si on parle de production statistique, Mark Williams ne pourra jamais atteindre son plein potentiel sans LaMelo Ball sur le terrain. Ce genre de joueur est complètement dépendant du playmaking de son équipe. Par contre s’il reçoit les ballons dans de bonnes conditions, vous pouvez être certain qu’il continuera de martyriser les cercles !

#3 : Quels vétérans seront transférés à la deadline ?

C’est vrai qu’au sein du centre aéré de Charlotte, on peut trouver quelques briscards qui commencent à avoir de la bouteille dans la Grande Ligue. On pense en premier lieu à Gordon Hayward et son physique de daron ingénieur. En entamant sa 14è saison NBA, l’ancien bostonien va rentrer dans sa dernière année de contrat. Même si l’ailier possède un salaire plutôt élevé par rapport à sa production sportive, pas mal d’équipes compétitives pourraient être intéressées pour le faire sortir du banc en Playoffs par exemple. Affaire à suivre en février !

Un autre gars qui doit se sentir plus mature que les gamins qui l’entourent c’est bien Terry Rozier. 9è saison dans la Grande Ligue pour Scary Terry. Encore sous contrat longue durée, l’arrière de Charlotte pourrait prendre ses valises à la deadline pour aller enfoncer renforcer un autre backcourt. À voir si une équipe serait prête à donner des assets intéressantes pour Charlotte. Mais faut-il encore trouver le GM prêt à se faire enfler.

#4 : Brandon Miller, un 2nd pick à n’en pas douter ?

Monsieur Brandon Miller sait faire parler de lui. Après des casseroles bien moches en NCAA, l’ancien ailier d’Alabama s’offre la deuxième place à la Draft que beaucoup d’observateurs semblaient donner sans discussion à Scoot Henderson. Autant dire que le type a d’emblée un statut à assumer dès ses premiers matchs officiels ! Pour ce qui est de son niveau de jeu, une utilisation sans ballon avec un LaMelo Ball à la baguette serait certainement la meilleure façon de moins le responsabiliser et d’optimiser son tir lointain de haut niveau. Parfait pour prendre confiance en douceur aux côtés des grands garçons.

Maintenant, un mauvais scénario est clairement plausible si son utilisation est un peu bancale. Brandon Miller possède tout de même quelques défauts qui risquent de l’handicaper pour faire la superstar dès ses premiers matchs. Le danger est qu’il se voit un peu trop beau trop tôt, et que le coaching staff lui donne les clés un peu vite pour qu’il prenne confiance. À voir comment il travaillera son poids également. Tout ça pour dire que le projet Miller est beau sur le papier, mais qu’il est très loin d’être sans risques…

#5 : Quelle dynamique chez les nouveaux proprios des Hornets ?

On espère pour tous les fans, et surtout pour le basketball, que les nouveaux proprios des Hornets seront plus ambitieux sportivement que ne l’a été Michael Jordan. Parfois sceptique pour ouvrir franchement les robinets, MJ n’a jamais vraiment donné des opportunités à son management de construire un projet compétitif en essayant d’aller chercher des gros poissons. Kemba Walker c’est bien pour les highlights, mais un peu moins pour construire une équipe qui va loin en Playoffs…

Avec LaMelo Ball en pierre angulaire, les Hornets possède un joueur sur lequel construire sérieusement. De quoi essayer de construire un jeune projet qui peut avoir rapidement de la gueule si des bons choix sont faits en interne. Imaginez Mark Williams devenir un top défenseur NBA + 1 ou 2 bonnes Draft, et là on va pouvoir commencer à retrouver les anciens frelons qui nous faisaient cliquer tous les soirs !