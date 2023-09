Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des Charlotte Hornets !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

Voilà peut-être l’une des franchises qui a le plus de choses à prouver dès cette saison. Une superstar qui doit hausser le ton, un n°2 de Draft qui se fait tailler de partout et qui voudra donc fermer des bouches, deux Français en reconquête (…) et tout autour plein des petites pièces que l’on qualifiera de middle, middle avec possibilité de flex. Un peu abstrait tout ça, mais pour y voir plus clair on vous propose donc cette vidéo de 40 minutes, et fans des Hornets estimez-vous heureux qu’on parle aussi longtemps de votre équipe parce que ce ne sera pas la fête tous les jours. Allez, envoyez l’apéro et cette fois-ci, vous avez le droit d’en abuser.