Deux jours après avoir appris son transfert à Milwaukee, Damian Lillard s’est exprimé publiquement pour dire au revoir à Portland. D’abord via un son, “Farewell”, puis via une longue lettre publiée sur son compte Twitter. Coéquipiers, coachs, dirigeants, journalistes, supporters, concierges… Dame D.O.L.L.A. a tenu à remercier toutes les personnes qui ont fait son quotidien chez les Blazers pendant plus d’une décennie. Par ici la traduction complète.

“Chère Rip City,

Je veux commencer en disant que ce n’est pas un au revoir, car on se reverra. J’ai toujours parlé avec le cœur quand ça te concerne Rip City. Je te considère comme ma maison, tout comme un des nombreux membres de ma famille et cela ne changera pas. J’ai construit toute ma vie d’adulte ici et me suis fait tant d’amis que je n’oublierai jamais. Les moments sur les parquets de basket, aussi beaux soient-ils, ne peuvent pas rivaliser avec ce que j’ai pu vivre à vos côtés. La façon dont vous m’avez accueilli dès le premier jour ne m’a pas donné d’autre choix que de vous rendre mille fois cet amour et je ne le regrette pas une seule seconde.

Je dois avouer que cela me rend triste de voir certaines personnes se retourner contre moi après ma demande de transfert sans connaître les faits car je suis vraiment l’un d’entre vous. J’espère qu’un jour on pourra se retrouver et se souvenir de ces bons moments car on ne les vivra plus – en tout cas pas comme avant.

J’étais ce meneur de jeu d’une petite université, jeune, nouveau, confiant, fier, orgueilleux, compétitif, qui aimait Rip City, et dont vous attendiez toujours plus. Aujourd’hui je suis plus âgé et je me dirige vers la porte de sortie, j’ai toujours prié pour que cette porte me guide vers la retraite, et non vers une autre équipe. Je pars avec rien d’autre que de l’amour pour les fans et la ville. Cela ne changera jamais. Je veux remercier Jody Allen. Jody, la première fois où l’on s’est rencontrés, tu avais une paire de sneakers Alexander McQueen et un blouson vintage des Blazers, et je me suis dit, c’est une dame cool. Je savais qu’on allait s’entendre. Je m’excuse pour tout malentendu cet été car tu as vraiment été super pour tout lors de ces cinq dernières années. Je serai pour toujours reconnaissant pour ton soutien dans les situations difficiles en dehors du basket où tu as démontré de l’amour et de la compassion pour moi et ma famille. On aura notre moment. Je t’apprécie beaucoup !

Merci à Neil Olshey pour m’avoir sélectionné avec le sixième choix de la Draft NBA 2012 et me donner l’opportunité d’atterrir dans ce superbe endroit pour y passer ma vie et ma carrière. Je voudrais aussi remercier Terry Stotts pour la liberté et l’amour qu’il m’a donnés pendant neuf années dans cette franchise. Sans toi, je ne me serais pas accompli en tant que joueur.

Merci à David Vanterpool, Kaleb Canales, Jay Triano, Dale Osbourne, Nate Tibbetts, Jim Moran, John McCullough, et Kim Hughes pour former ce village qui m’a poussé dans la bonne direction en tant que joueur NBA.

Tous mes anciens coéquipiers, vous savez qui je suis au fond. Publiquement comme en privé c’est la même chose et cela me réconforte. Je vous adore les gars.

Pour mon jeune gars Anferno ! Lol… il déteste quand je dis ça, mais je crois vraiment en toi. Je l’ai vu dès le début. Ce ne sont pas tant les dons divins et le pur talent que tu possèdes mais la personne que tu es qui me donne confiance sur ce que tu peux devenir dans cette ligue. Je suis excité de voir ça. Tu sais quelle place tu possèdes dans mon cœur. Je t’aime mon frère.

À Chauncey, vraiment je t’adore. Je vois David Vanterpool comme l’ancien qui est le plus proche de moi en NBA avec quelques autres et je te place ici avec ou sans le basket. Les deux dernières années ont été difficiles pour toi comme pour moi, mais cela fut un plaisir d’approfondir cette relation avec toi mon frère.

Coach Steve Hetzel, je t’apprécie en tant qu’homme et pour m’avoir poussé à développer mon jeu. Tu auras toujours un ami avec moi. Mark Tyndale, tu sais que je t’apprécie mon frère. Roy, j’aime ton implication dans tout ce qu’il faut faire et je t’apprécie en tant que leader. Scotty Brooks, tu vas me manquer. Ce fut un plaisir de pouvoir te connaître. Jason et Ike, merci de vous être rendus disponibles en dernière minute, qui plus est dans ma maison, à n’importe quel moment de la journée… cela compte beaucoup. Vous allez me manquer. Heavyn, Dr. Green – vous êtes mes gars sûrs et vous feriez mieux de rester les mêmes sans moi ! Sinon Dieu s’en occupera, lol.

À mes gars Eric Hallman et Cory Lay, si je devais faire votre job, j’aurais abandonné depuis longtemps. Dans cette ligue et beaucoup d’autres métiers il y a des gens qui font le sale boulot et qui travaillent dans l’ombre sans recevoir la moindre reconnaissance, mais le navire coulerait sans vous. Merci à vous mes frères.

Geoff Clark, tu es vraiment un gars incroyable. Je ne peux même pas t’expliquer à quel point ça me faisait du bien de te voir chaque jour. Je t’aime comme un membre de ma famille et tu vas me manquer.

Cheri Hanson, si j’ai bien appris une chose en 11 années à tes côtés, c’est que personne n’est trop grand ou trop âgé pour dire s’il vous plaît. Je vous aime Miss Cheri et je vous remercie pour être si gentille et pour m’avoir tant soutenu.

Beth Hancock, je te remercie d’être un ami proche. Tu m’as tellement aidé et soutenu depuis que je suis un gamin et jusqu’à maintenant. Et tu n’as pas pris une ride lol… je t’adore BH !

Jim Taylor, tu m’as manqué ces dernières années mais tu es l’un d’entre nous ! Je me rappelle de ce que tu m’as dit à mon premier All-Star Game quand j’étais très occupé et que je me plaignais, que le “succès est tout aussi désastreux que l’échec” et tu ne mentais pas. C’est une belle galère.

Nick West, merci pour tout mec. Tu faisais tout fonctionner sans que personne ne s’en aperçoive. Tu es un super gars et ami – on se reverra.

Mon gars Zilla/Mr. Forcier, notre temps est révolu mais on reste des frères. Je t’aime.

À Annie Klug, merci pour tout ton soutien concernant mes initiatives au sein de la communauté, surtout le programme My Respect qui me tient tant à cœur. C’est une chose d’aider une autre personne dans sa mission, mais tu t’es investie autant que moi dans ce programme, et je te remercie.

Bruce Ely, mec – merci pour avoir immortalisé chaque moment précieux sur comme en dehors du terrain. Tu as un don mon ami.

Tristan, merci pour avoir toujours été prêt à prendre le relais. Ta créativité est unique.

Grandpa Chico, tu sais ce que je pense. J’apprécie tout ce que tu as fait pour moi et le million de trucs que tu dois gérer. Te saluer en premier le matin va me manquer.

RD, attends-toi à recevoir mes habituels textos car tu es le seul gars que je connaisse qui regarde chaque combat comme moi. Les petits comme les grands… néanmoins tu comprends que dalle à la boxe, lol.

À tous les membres des médias locaux, Casey Holdahl, Jason Quick, Sean Highkin, Danny Marang, Dwight Jaynes, Aaron Fentress, et pour ceux que j’oublie, excusez-moi. On a eu nos désaccords et des interactions parfois houleuses mais je suis un homme vrai. Je ne vous en veux pas. J’ai toujours essayé d’être honnête avec vous et de vous donner la meilleure opportunité de faire votre job. Certains d’entre vous m’ont énervé à plusieurs occasions mais ça fait partie du jeu. Je sais que vous êtes sous la pression et sous le stress chaque jour, alors je vous souhaite le meilleur. Quand on nous enlève ce que l’on fait pour gagner notre vie, tout ce qu’il reste c’est notre véritable nature, et je suis le genre de gars qui s’intéresse au bien-être et à la qualité de vie des autres. Je veux éliminer toute négativité avec vous car la vie est trop courte, et vous ne savez pas ce que traversent les gens. Quand les emmerdes arrivent, votre côté humain/compatissant vous rongera si vous ne réglez pas les choses.

Maintenant que ce chapitre de ma vie se termine, je regarde en arrière et je me rends compte à quel point il était spécial. Même dans un tel moment je suis triste que nous n’ayons pas accompli ce que je voulais tellement. Je ne pleure pas beaucoup, mais je sais que mon amour pour vous est réel car je suis clairement en train de verser quelques larmes actuellement. Rip City tu connais mon cœur et ce que je pense car j’ai passé plus d’une décennie ici et ça me fait mal au cœur de devoir quitter tout ça. Comme dirait mon gars Chief, ‘ce n’est pas un homme qui va stopper le show’ et le show doit continuer à Rip City avec ou sans moi. Je crois vraiment qu’un jour, je remettrai le maillot des Blazers, et j’espère qu’à ce moment-là je serai pardonné pour avoir brisé vos cœurs en plus du mien.

Avec amour,

The Letter O.”